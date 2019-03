ExaGrid nominé dans six catégories des Network Computing Awards 2019





ExaGrid®, l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage hyperconvergé intelligent à des fins de sauvegarde, a annoncé aujourd'hui sa nomination dans six catégories des Network Computing Awards 2019. ExaGrid est désormais finaliste pour les catégories «Produit de l'année pour centre de données», «Prix du retour sur investissement», «Produit hardware de l'année», «Produit de l'année», «Prix du service au client» et «Société de l'année». La procédure de vote qui désignera le lauréat de chaque catégorie est en cours et se terminera le 23 avril. Les résultats seront proclamés lors d'une cérémonie de remise des prix qui aura lieu le soir du 2 mai à Londres.

L'appliance de stockage de sauvegarde modèle EX63000E d'ExaGrid avec déduplication des données est nominée dans quatre catégories. L'EX63000E, le plus grand des systèmes évolutifs, offre une capacité de sauvegarde complète pouvant atteindre 2 Po avec un taux d'acquisition de 432 To/h, soit une exécution trois fois plus rapide que tout autre stockage de sauvegarde disponible sur le marché.

«Nous sommes ravis d'être nominés par le personnel TI et reconnus cette année par Network Computing dans six catégories prestigieuses, a déclaré Bill Andrews, président-directeur général d'ExaGrid. Nous restons déterminés à aider les services informatiques à résoudre deux des problèmes les plus importants auxquels ils sont confrontés aujourd'hui: comment protéger une quantité toujours croissante de données de sauvegarde et comment le faire à moindre coût. ExaGrid fournit une valeur en durée de vie et une protection des investissements qu'aucune autre architecture ne peut égaler.»

Ces nominations dans diverses catégories reflètent l'attention portée à l'approche architecturale unique d'ExaGrid, de ses produits différenciés et de son support client inégalé. ExaGrid fournit une zone d'application sur disque unique dans chaque appliance où les sauvegardes sont écrites directement sur le disque, de sorte que le processus de déduplication des données, gourmand en calculs, n'a pas d'impact sur la vitesse d'acquisition. Les sauvegardes les plus récentes sont protégées et immédiatement disponibles sous leur forme complète et non dédupliquée pour les restaurations rapides, les restaurations instantanées de VM et les copies sur bande, tandis que les données hors site sont prêtes pour la reprise après sinistre. Les sauvegardes sur des appliances de déduplication traditionnelles et réalisées directement sur disque sont stockées sous une forme dédupliquée, ce qui nécessite une longue réhydratation lorsque les données doivent être restaurées. Chaque appliance ExaGrid comprend un stockage de zone d'application, un stockage de référentiel dédupliqué, un processeur et une mémoire. Ainsi, à mesure que les données augmentent, toutes les ressources nécessaires au maintien d'une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe sont ajoutées, éliminant ainsi de coûteuses mises à niveau massives. L'architecture évolutive d'ExaGrid permet de combiner des dispositifs de différentes tailles et de différents types dans le même système évolutif, ce qui évite l'obsolescence des produits et protège les investissements TI immédiatement et au fil du temps.

ExaGrid utilise également la déduplication adaptative pour dédupliquer et répliquer les données sur le site de reprise après sinistre pendant la fenêtre de sauvegarde et parallèlement aux sauvegardes, au lieu de l'approche traditionnelle en ligne, entre l'application de sauvegarde et le disque. Cette combinaison unique d'une zone d'application et d'une déduplication adaptative offre les performances de sauvegarde les plus rapides, ce qui permet d'obtenir la fenêtre de sauvegarde la plus courte ainsi qu'un solide point de récupération après sinistre (RPO). Enfin, ExaGrid affecte un technicien de soutien de niveau 2, compétent dans des applications de sauvegarde spécifiques, et propose un modèle évolutif de prise en charge de toutes les appliances à des tarifs standard de maintenance et de support.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde intelligent hyperconvergé avec déduplication des données, une zone d'application exclusive et une architecture évolutive. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations, et permet des récupérations de MV instantanées. Son architecture évolutive, qui se compose d'appliances complètes intégrées à un système adaptable, garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi de coûteuses mises à niveau massives. Visitez notre site à l'adresse exagrid.com ou retrouvez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients disent au sujet de leur expérience avec ExaGrid, et pourquoi leurs sauvegardes prennent maintenant beaucoup moins de temps qu'auparavant: lisez les récits de réussite de clients.

