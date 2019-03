Québec nommée 2e ville sportive au Canada





QUÉBEC, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - Québec s'est classée 2e ville sportive au Canada selon l'Index de l'impact sportif global (ISG Canada) pour l'accueil d'événements sportifs. La nouvelle a été annoncée lors du Congrès des événements sportifs 2019 de l'Alliance canadienne du tourisme sportif (ACTS), qui s'est tenu au Centre des congrès d'Ottawa du 19 au 21 mars 2019.

Québec se positionne au deuxième rang au Canada, juste derrière Montréal, grimpant ainsi d'un échelon comparativement à l'année 2018, où elle avait été classée troisième. Elle devance les villes Edmonton, Toronto et Vancouver avec l'accueil de 20 championnats nationaux et 26 événements sportifs internationaux en 2018.

« On peut se réjouir de cette deuxième position pour Québec. Grâce au travail de synergie entre les joueurs clés du milieu et les efforts de Québec Destination affaires pour attirer des congrès et événements sportifs à Québec, notre ville se distingue encore une fois à l'échelle canadienne. À Québec, nous avons la capacité, l'expertise, des installations de calibre, des sites urbains exceptionnels et, surtout, un sens de l'accueil et un savoir-faire remarquable », a souligné le président de Québec Destination affaires, M. Pierre-Michel Bouchard.

L'Index canadien de l'impact sportif développé par l'ACTS en partenariat avec Sportcal, l'éditeur du rapport annuel de l'impact sportif global (GSI Report), permet aux villes canadiennes de mieux comprendre les impacts générés par leurs manifestations sportives. Il se base sur les championnats nationaux et les compétitions internationales tenues au Canada en 2018 ainsi que sur les championnats nationaux/événements internationaux actuellement attribués pour 2019 et au-delà.

Lire le communiqué officiel de l'ACTS

À propos de Québec Destination affaires

Créée à l'automne 2013, Québec Destination affaires est le bureau officiel des réunions et congrès où s'adresser pour la tenue et l'organisation de tous types d'événements d'affaires à Québec. Cette force de vente résulte d'un partenariat entre l'Office du tourisme de Québec et le Centre des congrès de Québec et a pour mission de favoriser la tenue de congrès, réunions et autres événements sur les marchés hors Québec.

SOURCE Société du Centre des congrès de Québec

Communiqué envoyé le 20 mars 2019 à 12:04 et diffusé par :