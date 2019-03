SmartStream s'associe à Cassini Systems pour aider les entreprises à respecter leurs obligations en matière de marge initiale pour les instruments dérivés non compensés





SmartStream Technologies, le fournisseur des solutions financières Transaction Lifecycle Management (TLM®) a annoncé aujourd'hui avoir formé un partenariat avec Cassini Systems, fournisseur de premier plan d'analyses de marge avant et après transaction pour la négociation buy-side d'instruments dérivés, afin d'aider les établissements financiers à se conformer aux normes BCBS-IOSCO en matière de marge pour les dérivés OTC non compensés.

Le BCBS-IOSCO définit les règles relatives aux marges requises pour les dérivés non compensés OTC (négociés de gré à gré), appelées règles UMR (Uncleared Margin Rules). L'ISDA a élaboré une méthode de calcul transparente et standardisée connue sous l'acronyme SIMM (Standard Initial Margin Model) qui peut être utilisée par les participants au marché pour les transactions bilatérales. L'application des règles UMR a maintenant atteint les acteurs «buy-side» et elles entreront en vigueur en septembre 2019 pour les entreprises en phase 4 et en septembre 2020 pour les entreprises en phase 5.

Le système TLM de gestion des garanties de SmartStream offre aux entreprises une solution automatisée qui réduit les risques opérationnels liés à la gestion des garanties. Ce partenariat prévoit l'intégration de la plate-forme d'analyse de Cassini, ce qui permettra de fournir des calculs SIMM complets sur les dérivés OTC aux clients en phase 4 et 5. Pour les clients TLM, cela se traduira par une réduction des litiges de contrepartie et des coûts opérationnels, tout en garantissant la transparence des composantes du SIMM et du risque sous-jacent de portefeuille.

Jason Ang, Presponsable du programme de gestion des garanties chez SmartStream, a déclaré:

«La capacité de la plate-forme TLM de gestion des garanties de SmartStream à gérer le risque de crédit et le risque opérationnel par le biais de la gestion des garanties est prouvée. Nous sommes ravis de travailler aux côtés de Cassini, dont l'expertise complètera notre capacité de gérer les exigences commerciales et réglementaires complexes de ce secteur.»

Liam Huxley, directeur général de Cassini Systems, a déclaré: «Au moment où le déploiement des règles UMR franchit la phase 5 et concerne l'ensemble des sociétés du buy-side, il est vital de disposer d'un mode de calcul SIMM complet et flexible de bout en bout, y compris la génération de sensibilités. L'intégration totale des capacités de calcul de marge de Cassini et du modèle SIMM permettra à SmartStream d'aider ses clients à se conformer aux exigences réglementaires en matière de marge initiale grâce à une solution entièrement intégrée et homogène.»

