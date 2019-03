NTT DATA désigne FlytBase comme lauréat du neuvième Concours ouvert d'innovation





NTT DATA (TOKYO : 9613), un chef de file des fournisseurs de services informatiques, a annoncé aujourd'hui avoir décerné à FlytBase, société basée à Pune en Inde, le titre de champion du Concours ouvert d'innovation 9.0 pour avoir développé la première plateforme Internet of Drones (IoD) au monde permettant de déployer facilement des drones intelligents connectés à des applications commerciales dans le Cloud. La proposition gagnante a été choisie pendant l'événement de la grande finale du concours, au siège de NTT DATA situé à Tokyo, les 13 et 14 mars. NTT DATA va désormais collaborer avec FlytBase pour développer un business plan concret.

FlytBase fournit les couches logicielles de pointe dans le Cloud qui permettent de déployer à grande échelle des flottes de drones entièrement automatisés et connectés dans le Cloud. Compatible avec toutes les principales plateformes de drones et matérielles, la solution peut être exploitée pour renforcer l'efficience dans divers domaines, tels que l'agriculture, la détection d'animaux (exploitations agricoles), le sauvetage, la surveillance des parcs de stationnement, la gestion des stocks dans les entrepôts, la surveillance environnementale et la conformité. Dans le cadre du concours, cette solution a été jugée globalement comme le meilleur service informatique à valeur ajoutée, à l'intention des clients de NTT DATA, qui comprennent des organismes publics, le secteur privé et des particuliers.

Le concours annuel de NTT DATA invite les startups de haute technologie à soumettre des propositions qui s'attellent à des problèmes sociétaux au niveau mondial. Les propositions sont jugées par un panel composé de personnel de NTT DATA et de spécialistes externes.

Après l'ouverture des candidatures en septembre dernier, NTT DATA a reçu plus de 450 propositions, toutes plus séduisantes, en provenance du monde entier. Des concours régionaux ont été organisés dans 20 villes (18 pays) sur quatre continents entre décembre 2018 et février 2019. Chacun des concours régionaux a désigné un vainqueur dont la proposition a été soumise lors de la grande finale de Tokyo. Les propositions finales couvraient sept catégories : Soins de santé et sciences de la vie, Services financiers, Assurance et paiements, Automobile et IdO, RPA et back office, Vitrine et marketing numérique, Distribution de données, et enfin Innovation sociale révolutionnaire.

En plus du premier prix, le prix Pleins Feux sur les ODD a été remis à TNH Health (São Paulo), le prix du Public a été décerné à Innoviz Technologies (Tel Aviv), et le prix du Jury a été présenté à Iotium (San Francisco).

Nitin Gupta, fondateur et PDG de FlytBase, a déclaré : « C'est un immense honneur. NTT DATA figure parmi les plus grands intégrateurs de systèmes, et de très gros clients lui font confiance ; nous espérons donc développer notre marché rapidement et efficacement. Dès le début, NTT DATA a placé la priorité sur le développement d'une entreprise collaborative et sur l'utilisation de notre technologie pour créer de nouvelles opportunités commerciales. Nous nous réjouissons à la perspective de créer des produits d'excellence pour nos clients ».

Kotaro Zamma, responsable de l'incubateur d'entreprises et de l'innovation ouverte, chez NTT DATA, a précisé : « Cette année, nous avons reçu de nombreuses solutions s'attelant à des problèmes liés aux Objectifs de développement durable, de l'ONU, en particulier dans les pays en développement. Il est passionnant de découvrir de nouvelles entreprises diverses qui offrent des solutions prometteuses pour le secteur des infrastructures. Nous sommes impatients de collaborer avec FlytBase pour créer conjointement une nouvelle entreprise innovante ».

Le concours d'innovation ouverte de NTT DATA débouche sur la création de nouvelles entreprises pratiques. Social Coin, le lauréat de 2017, a collaboré avec NTT DATA pour développer une solution commerciale, Citibeats, qui permet aux organismes publics et privés autour du monde, de tirer parti de l'IA pour identifier les préoccupations des collectivités et y répondre efficacement avec des programmes pratiques. Par ailleurs, le lauréat de l'année dernière, Gestoos, met actuellement en place une initiative de validation de principe, en collaboration avec des clients de NTT DATA. En outre, NTT DATA Italy a conclu un accord de collaboration avec GiPStech, le lauréat de l'année dernière à Milan, et est en train de créer des entreprises coopératives avec les autres finalistes.

Chaque concours régional a été organisé en collaboration avec au moins une société du groupe NTT DATA ou ses partenaires régionaux : NTT DATA UK et Innovate Finance (UK), NTT DATA Italy (Italie), everis (Espagne, Brésil, Portugal, Chili, Pérou et Mexique), Dimension Data (Afrique du Sud), NTT DATA Services (États-Unis), MaRS Discovery District (Canada), Business Finland (Finlande), Agorize (France), Deloitte Israel (Israël), TiE (Inde), et Startupbootcamp et Rainmaking Innovation (Chine et Vietnam).

La nouvelle édition du Concours ouvert d'innovation, une proposition gagnante pour les startups, NTT DATA, ses entreprises clientes et la société au sens large, déroulera à nouveau l'an prochain dans divers emplacements autour du monde.

