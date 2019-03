Le budget fédéral représente un pas dans la bonne direction, mais il faut aller encore plus loin, selon Unifor





OTTAWA, le 19 mars 2019 /CNW/ - Unifor accueille favorablement les nouvelles initiatives de formation liée à l'emploi du budget fédéral, mais d'autres mesures sont nécessaires pour aider les chômeurs à réintégrer le marché du travail, permettre aux travailleurs payés au salaire minimum de progresser vers des emplois spécialisés et mieux rémunérés ainsi qu'assurer une transition équitable pour les personnes déplacées en raison d'un changement environnemental ou technologique.

« Les fonds pour aider à financer la formation et le soutien du revenu de l'assurance-emploi additionnel vont procurer un avantage réel aux travailleurs au cours de leur vie professionnelle, alors qu'ils continuent à développer des compétences pertinentes, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Il s'agit d'une bonne mesure qui doit être renforcée grâce à d'autres programmes pour améliorer les compétences des travailleurs dans un contexte mondial où la concurrence est de plus en plus forte. »

Le syndicat se réjouit de la création d'une nouvelle Agence canadienne des médicaments et d'un formulaire national pour les médicaments sur ordonnance, mais maintient son appel en faveur d'un programme d'assurance-médicaments national, universel et à payeur unique.

De plus, le budget a renouvelé des mesures afin d'appuyer les organismes de presse canadiens, initialement incluses dans l'Énoncé économique de l'automne dernier, mais il y a un manque d'empressement quant à la mise en oeuvre de l'aide urgente dont ont besoin les services de nouvelles locales.

« Nous avons perdu 250 nouveaux médias d'information et des milliers de journalistes au cours des dix dernières années. Nous allons continuer à en perdre jusqu'à ce que nous trouvions un financement durable pour les nouvelles locales, a déclaré M. Dias. Il est nécessaire d'agir maintenant pour mettre sur pied l'agence indépendante dont nous avons besoin afin d'établir des règles de base définissant qui est un journaliste professionnel et qui ne l'est pas. »

Unifor déplore le fait que le budget n'ait pas saisi l'occasion de légaliser les paris sur une seule épreuve sportive afin d'égaliser les chances pour les installations de jeux canadiennes et qu'il ne comporte aucune mesure pour régler la crise du pétrole en Alberta ou stopper la migration d'emplois manufacturiers bien rémunérés.

Des mesures positives ont été prises dans le budget pour fournir l'accès à Internet haute vitesse dans les communautés rurales, éloignées et nordiques grâce à un engagement de 1,7 milliard de dollars afin de brancher 100 % des Canadiens d'ici 2030.

Parmi les autres mesures bénéfiques figurent les changements visant à rendre l'accès à la propriété plus abordable pour les premiers acheteurs, une réduction des taux d'intérêt des prêts d'études, un nouvel investissement dans les services pour les enfants des Premières Nations et inuits ainsi que l'amélioration de l'accès à l'eau potable.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada et représente 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat défend tous les travailleurs et leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger et cherche à engendrer un changement progressiste en vue d'un avenir meilleur.

