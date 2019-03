Budget 2019 : le gouvernement fédéral financera une initiative innovante pour lutter contre les changements climatiques





La Ligue des communautés canadiennes sobres en carbone se réjouit de l'investissement du gouvernement fédéral

OTTAWA, le 19 mars 2019 /CNW/ - Le budget fédéral dévoilé aujourd'hui contribuera à la lutte contre les changements climatiques grâce à un investissement important de 183 millions de dollars dans la Ligue des communautés canadiennes sobres en carbone (LC3).

LC3 est une initiative qui vise à accélérer l'élaboration et le déploiement de projets de réduction d'émissions de GES dans les municipalités, notamment à travers des investissements et d'autres soutiens financiers, ce qui contribuera à l'atteinte des objectifs climatiques du Canada à l'horizon 2030 et 2050. Les impacts des changements climatiques se font en effet surtout sentir dans les municipalités, d'où proviennent la moitié des émissions de GES du pays, principalement en raison de la concentration de bâtiments, d'industries et de déchets ainsi que des nombreux déplacements qui y sont réalisés.

LC3 est un partenariat entre sept centres locaux et la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Elle sera autonome sur le plan financier, optimisant ainsi l'investissement annoncé par le gouvernement. Son financement sera constamment renouvelé grâce aux revenus générés par les investissements qu'elle réalisera dans des initiatives porteuses. Cela permettra aux centres LC3 d'appuyer toujours de nouveaux projets et d'offrir de nouvelles subventions, plutôt que d'épuiser les fonds qui leur auront été initialement octroyés.

«?Il est plus urgent que jamais d'agir contre les changements climatiques, tout particulièrement dans les centres urbains. Nous sommes reconnaissants pour cet investissement stratégique du gouvernement fédéral qui accélérera le développement de projets locaux pour réduire nos émissions de GES et aider le Canada à atteindre ses objectifs climatiques?», affirme Julia Langer, directrice générale de l'Atmospheric Fund, le partenaire de LC3 dans la région du grand Toronto et de Hamilton.

Les citoyens, les entreprises et les municipalités s'efforcent d'être des leaders en matière d'action climatique. Cependant, leurs bonnes idées et projets pilotes n'arrivent bien souvent pas à atteindre le stade de la mise en oeuvre à grande échelle pour diverses raisons, dont l'aversion au risque, les difficultés d'accès aux capitaux et aux marchés et certains obstacles au niveau des politiques publiques.

Inspirée du modèle du Atmospheric Fund, l'approche de LC3 lui procure la tolérance au risque, le capital et la capacité nécessaires pour éliminer les barrières à la mise en oeuvre de technologies, de politiques et d'outils financiers novateurs visant la réduction des émissions de GES.

L'investissement annoncé aujourd'hui dans le budget fédéral aidera LC3 à lever les obstacles à la commercialisation à travers l'incubation et la démonstration de projets de réduction d'émissions de GES, tout en atténuant les risques qui leur sont associés.

Les centres LC3 sont situés dans sept des plus grandes régions urbaines du Canada : Vancouver et la vallée du bas Fraser, Edmonton, Calgary, la région du grand Toronto et de Hamilton, Ottawa, la Communauté métropolitaine de Montréal et la région d'Halifax. En tant que partenaire national, la FCM appuiera LC3 et assurera la liaison entre les autres villes du pays. Le financement de LC3 fait partie d'un investissement plus large de 350 millions de dollars dans le Fonds municipal vert de la FCM.

«?Les changements climatiques touchent toutes les municipalités au Canada, les petites comme les grandes, et chacune d'elle souhaite faire partie de la solution en tant que partie prenante. Grâce à l'investissement du gouvernement fédéral dans LC3, la FCM contribuera à stimuler des projets et à partager les meilleures pratiques en matière d'action climatique auprès de municipalités à travers le pays?», souligne Vicki-May Hamm, présidente de la FCM.

