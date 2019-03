Transplant Québec remercie la ministre de la Santé et des Services sociaux du soutien important qu'elle accorde au don d'organes et à l'organisme!





MONTRÉAL, le 19 mars 2019 ­/CNW Telbec/ - Dans le cadre du Colloque en don et en transplantation d'organes qui a lieu les 19 et 20 mars 2019 à Trois-Rivières, Transplant Québec a eu l'honneur d'accueillir la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, qui a prononcé l'allocution d'ouverture du Colloque. La ministre a profité de l'occasion pour annoncer une subvention de l'ordre d'un million de dollars pour le soutien au Système d'information en don d'organes développé par Transplant Québec, un système expert et performant au service des patients. Elle a également procédé au lancement de la campagne de communication grand public de Transplant Québec, rendue possible grâce à une subvention de 226 000 $ du ministère de la Santé et des Services sociaux.

« Transplant Québec tient à remercier chaleureusement la ministre de la Santé et des Services sociaux de son intérêt et de son engagement envers la cause du don d'organes qui donnent espoir aux personnes en attente d'une transplantation et pour les fonds accordés à notre organisme », a souligné M. Jean Gravel, président du conseil d'administration de Transplant Québec.

Ayant pour thème « Dites-le comme vous voulez, mais dites-le. », la campagne de communication grand public vise à encourager la discussion avec les proches sur ses volontés. Elle rappelle aussi toute l'importance que chaque Québécois s'inscrive dans un des registres de consentement au don d'organes et de tissus, soit celui de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) ou celui de la Chambre des notaires du Québec. Cette campagne, qui se déroulera du 19 mars au 6 mai 2019 dans divers médias (radio, télé et réseaux sociaux) du Québec, a aussi pour objectif d'accroître les connaissances sur le don d'organes. Divers outils promotionnels ainsi qu'une page Web de campagne, « ditesle.ca », et une page Facebook en lien avec la thématique de la campagne ont été créés.

« Transplant Québec est très heureux de réaliser cette campagne de communication Dites-le comme vous voulez, mais dites-le., car elle contribuera ultimement à ce que les volontés de plus de citoyens qui veulent donner leurs organes soient formellement enregistrées et que, par conséquent, plus de patients puissent être transplantés et plus de vies sauvées. Nous espérons ainsi que chaque Québécois puisse être encore plus touché par la cause, passe à l'action maintenant et parle de ses volontés avec ses proches », a déclaré M. Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec.

Transplant Québec tient à souligner la contribution de l'agence de communication Compagnie et Cie et celle de l'agence média Spark Foundry. Il désire aussi remercier tous les artisans qui ont donné vie à cette campagne et fait preuve d'une grande générosité pour la cause du don d'organes.

Le Colloque en don et en transplantation d'organes de Transplant Québec réunit 140 professionnels du domaine. Il constitue une occasion privilégiée d'échanger sur les pratiques exemplaires, les sujets d'actualité et de partager des expériences. M. Howard Nathan, président-directeur général de Gift of Life Philadelphia, l'organisme en don d'organes le plus performant aux États-Unis depuis 11 ans, prononcera une conférence intitulée « Éléments clés d'un système de don performant ».

Transplant Québec rappelle que l'inscription dans un des registres constitue la meilleure manière de confirmer son consentement. Chaque inscription dans un registre est durable dans le temps, n'a pas besoin d'être renouvelée et est accessible au moment opportun par le personnel autorisé.

À propos de Transplant Québec

Avec pour finalité de sauver des vies ou d'améliorer l'état de santé des personnes qui ont besoin d'une transplantation, Transplant Québec, sur mandat du ministre de la Santé et des Services sociaux, coordonne le processus de don d'organes, assure l'équité d'attribution des organes, soutient l'amélioration des pratiques cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires, et fait la promotion du don d'organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec contribue activement à ce que le plus grand nombre possible de Québécois et de Québécoises en attente d'un organe puissent bénéficier d'une transplantation.

SOURCE Transplant Québec

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 09:15 et diffusé par :