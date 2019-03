ImpôtExpert et ÉducAVENIR s'associent pour élargir l'accès au financement des études postsecondaires





Le logiciel de préparation de déclarations de revenus identifiera les familles pour que l'organisme à but non lucratif puisse rejoindre les étudiants canadiens admissibles au financement de leur éducation par le programme du gouvernement fédéral



3,4 millions d'enfants canadiens sont admissibles au Bon d'études canadien, mais 2,4 millions ne s'y sont pas inscrits, selon les dernières données du gouvernement fédéral.

Le Bon d'études canadien est une subvention pour frais d'études du gouvernement, qui offre une cotisation maximale de 2 000 dollars qui est déposée dans le REEE d'un enfant pour financer ses études postsecondaires sans aucune cotisation personnelle nécessaire.

La section Opportunités fiscales d'ImpôtExpert, nouvellement mise à jour, invite les contribuables admissibles à ouvrir un régime enregistré d'épargne-études (REEE) pour avoir accès au Bon d'études canadien et à la Subvention canadienne pour l'épargne-études par le biais de la plateforme en ligne d'ÉducAVENIR.

77 % des Canadiens ne pensent pas qu'on fait assez d'efforts pour éduquer les enfants en matière de fiscalité, d'opérations bancaires et de dépenses. Près des trois quarts sont « fiers » de payer des impôts pour soutenir les services publics et la majorité d'entre eux ont déclaré que l'éducation était le service public le plus important à financer avec les impôts.

TORONTO, March 19, 2019 /CNW/ - ImpôtExpert et ÉducAVENIR se sont associés pour élargir l'accès au financement gouvernemental pour l'éducation pour les familles canadiennes admissibles qui ont besoin d'une aide pour épargner en vue des études postsecondaires de leurs enfants. La section Opportunités fiscales du logiciel de préparation de déclarations de revenus invite les contribuables admissibles à ouvrir un régime enregistré d'épargne-études (REEE) pour accéder au Bon d'études canadien ainsi qu'à la Subvention canadienne pour l'épargne-études par le biais de la plateforme en ligne d'ÉducAVENIR.



Selon Emploi et Développement social Canada (EDSC), 3,4 millions d'enfants canadiens sont admissibles au Bon d'études canadien, mais 2,4 millions n'ont toujours pas reçu leur subvention en date de décembre 2018. Le Bon d'études canadien (BEC) est une somme d'argent versée par le gouvernement du Canada et déposée dans un régime enregistré d'épargne-études (REEE) pour les enfants de familles à faible revenu. Aucune cotisation personnelle n'est requise pour accéder aux fonds, qui permettent de couvrir les coûts des études à temps plein ou à temps partiel d'un enfant après le secondaire dans des programmes d'apprentissage, des cégeps, des écoles de métiers, des collèges et des universités.

« La mission d'ÉducAVENIR, qui consiste à rendre plus accessible le financement gouvernemental des frais d'études, mérite plus d'attention qu'elle n'en reçoit », a déclaré Sylvain Fortin, directeur du marketing chez ImpôtExpert. « La saison des impôts est celle où la plupart des Canadiens réfléchissent à leur situation financière personnelle et notre logiciel invite maintenant les contribuables admissibles, qui n'en auraient peut-être pas entendu parler autrement, à s'inscrire pour le Bon d'études canadien par l'entremise d'ÉducAVENIR. » "

« Moins de 40 % des enfants admissibles ont eu accès à leur Bon d'études canadien, et de nombreuses familles n'étaient pas au courant de leur admissibilité, car il peut être difficile de déterminer si elles tombent sous le niveau de revenu limite pour bénéficier de la subvention », a déclaré Luke Connell, directeur général d'ÉducAVENIR. « ImpôtExpert peut contribuer à dissiper cette incertitude et à donner aux parents un moyen simple de prendre les premières mesures pour accéder au Bon d'études canadien et de commencer à réfléchir à l'avenir des études postsecondaires de leur enfant. À une époque où la disparité des revenus et l'accès équitable aux opportunités constituent un problème croissant, ImpôtExpert et ÉducAVENIR s'accordent pour dire que l'éducation est un remède puissant. »

Selon une étude récente menée par Forum Research pour ImpôtExpert, 77 % des Canadiens ne pensent pas qu'on fait assez d'efforts pour éduquer les enfants en matière de fiscalité, d'opérations bancaires et de dépenses. Sur les 1 019 personnes interrogées, 73 % se disent fières de payer des impôts pour soutenir les services publics et la majorité des répondants ont estimé que l'éducation constituait le service public le plus important à financer avec les impôts. Toutefois, 45 % des Canadiens ne se sentent pas confiants en ce qui a trait à leur avenir financier, une statistique qui augmente à mesure que les niveaux d'éducation diminuent.



À propos d'ÉducAVENIR

ÉducAVENIR est un projet communautaire sans but lucratif qui aide les familles canadiennes à économiser pour les études de leurs enfants en leur donnant des renseignements sur certaines subventions du gouvernement et en leur offrant la possibilité d'amorcer en ligne leur programme d'épargne. Notre but est d'aider les familles à comprendre les possibilités d'aide financière gouvernementale pour les études postsecondaires dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE) et à en profiter.



À propos d'ImpôtExpert

ImpôtExpert est le logiciel d'impôt canadien pour consommateurs produit par Thomson Reuters, dont les bureaux sont situés à Montréal, Québec. Chef de file parmi les fournisseurs de produits de préparation de déclarations de revenus, Thomson Reuters produit des logiciels à l'intention des professionnels de l'impôt et de la comptabilité depuis plus de 25 ans. La gamme des produits ImpôtExpert comprend ImpôtExpert EN LIGNE, ImpôtExpert pour Windows, ImpôtExpert PRO et ImpôtExpertT2 pour les sociétés. Pour vous inscrire afin de produire votre déclaration de revenus cette année, veuillez consulter www.impotexpert.ca et suivez-nous sur Facebook et Twitter @ImpotExpert.



