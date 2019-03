La première conférence de développeurs de VeChain, leader de la blockchain d'entreprise, se tiendra le 18 avril à San Francisco





Faits saillants : des lancements de produits et une expérience blockchain immersive

SAN FRANCISCO, 18 mars 2019 /PRNewswire/ -- VeChain, le leader en matière d'adoption de la technologie blockchain publique par les entreprises, a fixé la date de son premier Sommet VeChain pour le 18 avril 2019. L'évènement aura lieu dans le Festival Pavilion, Fort Mason, à San Francisco, en Californie.

Le Sommet, qui a pour thème « Créer des transactions de valeur », est spécifiquement conçu pour rassembler des développeurs, des professionnels du milieu universitaire, des startups, des décisionnaires commerciaux et des investisseurs en capital-risque dans le but de collaborer, former des partenariats, et développer des solutions créant un transfert de valeur dans l'économie réelle, ce qui est en même temps représenté et enregistré par les transactions sur la blockchain VeChainThor.

L'évènement d'une journée, qui couvrira une foule de thèmes, proposera 3 sessions bien conçues dans lesquelles les participants auront l'occasion unique de se plonger dans une aventure de technologie blockchain tout à fait spéciale. Une combinaison de sessions variées incluant des lancements de produits VeChain, un partage d'expertise et d'informations, ainsi qu'une expérience blockchain immersive, permettront à chaque visiteur de se familiariser avec la blockchain VeChainThor. L'objectif du Sommet est qu'à son départ, chaque visiteur comprenne mieux comment la blockchain peut améliorer le monde, et qu'il soit inspiré par l'avance que maintient la blockchain VeChainThor par rapport à concurrence.

L'évènement commencera avec la session « Tirer profit de VeChainThor », durant laquelle les professionnels techniques de l'équipe VeChain et les intervenants éminents invités viendront sur la scène pour présenter les caractéristiques et les mises à jour techniques de la blockchain VeChainThor. Les thèmes couverts incluent le soutien fourni par la VeChain Foundation aux développeurs d'entreprise dans les domaines de la technologie, de la finance, des ressources humaines, de la législation et de la conformité, ou d'autres domaines associés à la mise en oeuvre de la technologie blockchain. Après la première session, « La voie menant vers l'adoption par les entreprises » verra le lancement des solutions blockchain d'entreprise VeChain qui seront offertes à toutes les entreprises qui pourront alors les exploiter. Des orateurs parmi les éco-partenaires dédiés de VeChain, tels que BMW, DNV GL, ainsi que d'autres, partageront leurs perspectives sur l'adoption de solutions blockchain de niveau entreprise. La session finale avant l'allocution de fermeture, intitulée « Un écosystème ouvert » sera animée par des orateurs qui entreprennent des projets prometteurs au sein de l'écosystème VeChain, tels qu'OceanEx, SafeHaven ainsi que d'autres, et les participants entendront divers constructeurs qui ajoutent de la valeur à l'écosystème.

Le Sommet partage également la scène avec des partenaires stratégiques tels que DNV GL et CREAM, des partenaires techniques tels que Totient et des universités et établissements de recherche de premier plan tels que Stanford University, ainsi que des membres de CREAMethod, un incubateur dynamique dédié au sein de l'écosystème ; ces startups, DecentBet, Plair, OceanEx, SafeHaven, ainsi que d'autres, seront bientôt lancées par CREAM et VeChain.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Web officielle du Sommet VeChain 2019 : https://summit.vechain.com ou contactez summit@vechain.com .

À propos de VeChain?

Depuis juin 2015, VeChain a pour mission de connecter la technologie de la blockchain au monde réel en fournissant une structure de gouvernance complète, un modèle économique robuste et une intégration de l'IdO. VeChain est la pionnière des applications du monde réel utilisant la technologie de la blockchain, avec des opérations internationales à Singapour, au Luxembourg, à Tokyo, Shanghai, Paris, Hong Kong et San Francisco.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.vechain.org .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738233/Vechain_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 03:00 et diffusé par :