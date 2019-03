Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE

Lundi 18/03/2019 Daily Grand Tirage régulier01, 07, 11, 37, 47 Grand numéro 05 POKER LOTTO Main gagnante: A-H, 5-C, 4-H, K-D, Q-C. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO5, 18, 26,...

Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et l'honorable Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères, ont émis la déclaration suivante pour annoncer l'aide du Canada aux efforts...