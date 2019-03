Invesco abaisse la cote de risque du Fonds FNB américain FTSE RAFI Invesco





TORONTO, le 18 mars 2019 /CNW/ - Invesco a annoncé aujourd'hui le changement de la cote de risque d'un fonds canadien, le Fonds FNB américain FTSE RAFI Invesco, qui passe de « moyenne à élevée » à « moyenne ». Ce changement de cote de risque entre en vigueur immédiatement.

Ce changement de cote de risque a été apporté conformément à la méthodologie de classification du risque adoptée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières pour déterminer le degré de risque du fonds commun de placement. Aucun changement n'est apporté aux objectifs et aux stratégies de placement ni à la gestion du fonds.

Pour tout complément d'information, allez à invesco.ca. Vous pouvez également suivre Invesco sur Twitter (@InvescoCanada), LinkedIn, Facebook ou par le biais du blogue d'Invesco Canada.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion d'actifs indépendante dont la mission est de mettre son expérience en placement au service de tous pour les aider à vivre pleinement leur vie. Bourse de New York: IVZ; invesco.com.

Le 27 juillet 2018, ce fonds commun de placement a été renommé. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter la page invesco.ca/changementsdenoms.

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à invesco.ca.

FTSE® est une marque de commerce détenue par les sociétés du London Stock Exchange Group et utilisée par FTSE International Limited (« FTSE ») sous licence. La série d'indices FTSE RAFI® est calculée par FTSE en collaboration avec Research Affiliates LLC (« RA »). FTSE et RA ne parrainent, n'avalisent ni ne font la promotion du présent produit, n'ont aucun lien avec celui-ci et n'assument aucune responsabilité au regard de son émission, son fonctionnement et sa négociation. Tous les droits de propriété intellectuelle des valeurs et de la liste des composantes de l'indice sont dévolus à FTSE.

« RAFI® » et/ou toutes autres marques de commerce, dénominations commerciales de RA et tous concepts brevetés ou dont la demande de brevet est en instance sont la propriété exclusive de Research Affiliates, LLC.

Les investisseurs doivent être conscients des risques associés aux sources des données ainsi qu'aux processus quantitatifs utilisés pour la gestion des placements. Les données recueillies auprès de fournisseurs tiers, la constitution de modèles de portefeuilles et le codage lié au processus de constitution de portefeuilles et d'indices peuvent contenir des erreurs. Malgré les mesures prises par Research Affiliates en vue de repérer les erreurs dans les processus et les données de sorte à minimiser leur impact potentiel sur la performance des indices et des portefeuilles, nous ne pouvons pas garantir l'absence de telles erreurs.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d'une licence.

© Invesco Canada Ltée, 2019

SOURCE Invesco Canada Ltée

Communiqué envoyé le 18 mars 2019 à 17:30 et diffusé par :