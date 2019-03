Les partenaires vont de l'avant pour assurer le bien-être des enfants et des familles du Yukon





Le Canada, le Yukon et les Premières Nations du Yukon signent un mandat de collaboration visant la réforme des services à l'enfance et à la famille autochtones

KWANLIN, YT, le 18 mars 2019 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada, le ministère de la Santé et des Affaires sociales du Yukon ainsi que la Première Nation de Carcross-Tagish, la Première Nation de Kwanlin Dün et le Conseil des Premières Nations du Yukon, tous sélectionnés par la Commission de la santé et du développement social des Premières Nations du Yukon, sont heureux d'annoncer l'adoption du mandat de la Table trilatérale du Yukon sur le bien-être des enfants et des familles des Premières Nations du Yukon.

Mise sur pied en 2018, la Table trilatérale offre aux trois partenaires une première véritable occasion de travailler ensemble pour améliorer les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Yukon. La signature du mandat constitue la première étape du travail de la Table trilatérale visant à faciliter l'échange d'information et à amorcer la collaboration dans les prises de décision concernant les priorités, la mise en oeuvre des programmes et les ressources. Les membres ont pour vision d'offrir aux enfants des Premières Nations des chances égales de grandir en sécurité dans leur foyer, au sein de leur famille.

La priorité de la Table trilatérale sera de préparer un plan de travail qui orientera ses activités, notamment :

les actions concertées;

la détermination de l'orientation future et des autres réformes possibles;

l'harmonisation des initiatives actuelles;

l'établissement de cibles et d'indicateurs annuels;

l'harmonisation avec les autres priorités au Yukon .

Le travail de la Table trilatérale sera accompli dans le cadre d'une relation de collaboration inclusive et équitable entre les trois ordres de gouvernement, avec un souci d'égalité et de partage du pouvoir décisionnel, des responsabilités et de la responsabilisation parmi tous les membres.

Ensemble, les partenaires au Yukon s'attachent à réduire le nombre d'enfants des Premières Nations qui sont pris en charge, à accroître le soutien proactif offert aux enfants et à leur famille et à aider les enfants à grandir en maintenant un lien fort avec leur langue et leur culture.

Citations

« Les enfants et les familles autochtones doivent rester ensemble. Je suis persuadé que la collaboration tripartite établie entre mon ministère, les Premières Nations du Yukon et le gouvernement du Yukon contribuera à ce que cela se réalise pour faire en sorte qu'un plus grand nombre d'enfants des Premières Nations du Yukon grandissent dans un environnement sûr et positif, conscients de qui ils sont et d'où ils viennent. Je souhaite beaucoup de succès à la Table trilatérale sur le bien-être des enfants et des familles des Premières Nations du Yukon et j'ai très hâte de voir les résultats de votre travail. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous reconnaissons que cette réforme est une responsabilité commune et que nous devons tous y contribuer. Cela doit commencer à l'échelle communautaire, avec la participation des gouvernements des Premières Nations à titre de partenaires à part entière qui montrent la voie en adoptant de nouvelles approches axées sur la prévention. Nous devons guérir les traumatismes. Nous devons faire preuve d'innovation et adapter les programmes et services afin de répondre aux besoins de chacune de nos collectivités. Notre population de petite taille et nos relations étroites nous donnent la chance d'élaborer des pratiques exemplaires et de bons modèles. La Table trilatérale fera progresser notre vision très claire d'enfants, de familles et de collectivités en santé rattachés à leur langue et à leur culture. C'est seulement en travaillant ensemble que nous pourrons améliorer la situation. »

L'honorable Pauline Frost

Ministre de la Santé et des Affaires sociales, gouvernement du Yukon

« La création de la toute première table trilatérale sur les enfants et les familles nous offre la chance de collaborer pour remédier à la surreprésentation des membres des Premières Nations dans le système d'aide à l'enfance. Il est impératif que les Premières Nations du Yukon soient des partenaires égaux dans les décisions qui concernent nos enfants. »

Grand chef Peter Johnston

Conseil des Premières Nations du Yukon

« Nous sommes ravis de voir Lori Duncan, directrice des Services de santé et de bien-être de la Première Nation de Carcross-Tagish et représentante de la Commission de la santé et du développement social, siéger à la table aux côtés du gouvernement du Canada et du gouvernement du Yukon pour discuter du bien-être des enfants et des familles des Premières Nations du Yukon. Lori fera valoir le point de vue d'une collectivité rurale puisque nous sommes la seule collectivité rurale des Premières Nations qui siège à la table. C'est une belle occasion pour nous et nous mettrons l'accent sur la prévention, les capacités et les programmes pour les familles, car nous visons la guérison sur place, dans notre territoire, pour notre collectivité. »

Chef adjointe Maria Benoit

Première Nation de Carcross-Tagish

« Nous voulons donner aux enfants et aux familles les ressources et le soutien dont ils ont besoin pour vivre en sécurité et en santé au sein de leur collectivité natale. Il est important de veiller à ce que le financement d'aide sociale du gouvernement fédéral soit attribué aux programmes pertinents des Premières Nations de façon à produire les plus grands effets. Au Yukon, le soutien aux enfants et aux familles autochtones doit se faire au moyen de programmes et de services adéquats sur le plan culturel, selon une approche plus globale - et de façon à ce que les enfants en tirent avantage à long terme. »

Chef Doris Bill

Première Nation de Kwanlin Dün

Faits en bref

Le gouvernement du Yukon offre des services à l'enfance et à la famille à tous les résidents du Yukon , incluant les enfants et les familles des Premières Nations, conformément aux lois et aux normes territoriales. Services aux Autochtones Canada fournit du financement pour les services offerts aux enfants et aux familles des Premières Nations.

offre des services à l'enfance et à la famille à tous les résidents du , incluant les enfants et les familles des Premières Nations, conformément aux lois et aux normes territoriales. Services aux Autochtones Canada fournit du financement pour les services offerts aux enfants et aux familles des Premières Nations. Il y a des tables triparties, des groupes de travail et des comités consultatifs sur les services à l'enfance et à la famille dans toutes les provinces et au Yukon . Ils sont composés de membres de Premières Nations, de représentants de Services aux Autochtones Canada et de représentants des gouvernements provinciaux ou territoriaux.

. Ils sont composés de membres de Premières Nations, de représentants de Services aux Autochtones Canada et de représentants des gouvernements provinciaux ou territoriaux. Onze des quatorze Premières Nations du Yukon ont signé des ententes finales sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale, et elles peuvent négocier les modalités des services à l'enfance et à la famille offerts par le gouvernement du Yukon . Les 14 Premières Nations du Yukon participent aux travaux de la Table trilatérale sur le bien-être des enfants et des familles des Premières Nations du Yukon du fait de leur participation à la Commission de la santé et du développement social des Premières Nations du Yukon .

ont signé des ententes finales sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale, et elles peuvent négocier les modalités des services à l'enfance et à la famille offerts par le gouvernement du . Les 14 Premières Nations du participent aux travaux de la Table trilatérale sur le bien-être des enfants et des familles des Premières Nations du du fait de leur participation à la Commission de la santé et du développement social des Premières Nations du . En mai 2018, le gouvernement du Yukon a nommé six personnes au Comité consultatif sur la Loi sur les services à l'enfance et à la famille , dont quatre membres de Premières Nations du Yukon , afin d'entreprendre un vaste examen de cette loi. L'examen, qui est une exigence de la loi promulguée en 2010, est en cours.

a nommé six personnes au Comité consultatif sur la , dont quatre membres de Premières Nations du , afin d'entreprendre un vaste examen de cette loi. L'examen, qui est une exigence de la loi promulguée en en cours. Le 28 février 2019, le ministre des Services aux Autochtones, Seamus O'Regan , a déposé le projet de loi C?92, Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Élaboré en collaboration avec les partenaires autochtones, le projet de loi C?92 vise à affirmer le droit inhérent des Autochtones d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille ainsi qu'à établir des principes nationaux tels que l'intérêt supérieur de l'enfant, la continuité culturelle et l'égalité réelle.

