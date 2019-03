Heidrick & Struggles nomme de nouveaux partenaires et directeurs dans le monde entier





Les nouvelles promotions au sein de la recherche de cadres et des services-conseils de Heidrick soulignent l'engagement de la firme envers le développement professionnel et l'avancement des ressources talentueuses exemplaires CHICAGO, 15 mars 2019 /CNW/ - Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), l'un des premiers fournisseurs au monde de services de recherche de cadres dirigeants, d'évaluation de leadership et de développement, d'efficacité d'équipe et d'organisation, et de façonnage de culture, annonce aujourd'hui que dans le cadre de sa démarche annuelle de promotion, la firme nomme 14 partenaires et 25 directeurs à l'échelle mondiale à ses divisions de recherche et de services-conseils. Ces promotions sont rétroactives au 1er janvier 2019.

« Nos consultants travaillent de concert avec nos clients pour mettre sur pied les meilleures équipes de direction partout dans le monde », souligne Krishnan Rajagopalan, président et chef de la direction à Heidrick & Struggles. « Ces nouveaux partenaires et directeurs ont clairement démontré leur motivation à créer avec notre clientèle des relations étroites axées sur le long terme, servant celle-ci à titre de conseillers de confiance en matière de leadership. Ils incarnent aussi les valeurs fondamentales de Heidrick & Struggles dans tous les gestes qu'ils posent. »

Les consultants promus sont répartis dans 18 villes comprises dans 10 pays sur quatre continents.

Voici les personnes promues à titre de partenaire en 2019 :

Jane Bargmann , partenaire, pratique industrielle ( Boston )

Chad Carr , partenaire, Heidrick Consulting ( Costa Mesa )

Chantal Clavier, partenaire, pratique des services financiers (Londres)

J.J. Cutler, partenaire, pratique de l'entreprise sociale, à but non lucratif et éducative (Philadelphie)

Nicholas DeMagistris , partenaire, pratique mondiale des services et de la technologie ( Boston )

Sibongile Kuhlane, partenaire, pratique industrielle ( Johannesburg )

Shaloo Kulkarni , partenaire, Heidrick Consulting (Londres)

Elizabeth Langel , partenaire, pratique des services financiers ( New York )

Mary MacDonald , partenaire, pratique des services financiers ( Chicago )

David Richardson , partenaire, pratique des services financiers ( New York )

Brad Warga , partenaire, pratique mondiale des services et de la technologie ( San Francisco )

Ben Weber , partenaire, pratique des marchés de consommation ( New York )

Laura-Ann Yuille , partenaire, pratique des sciences de la vie et des soins de santé (Dubaï)

Jackie Gallagher Zavitz , partenaire, pratique de l'entreprise sociale, à but non lucratif et éducative (Philadelphie)

Voici les personnes promues à titre de directeur ou de directrice en 2019 :

Ali Alhadithi, directeur, pratique des services financiers (Dubaï)

Henry Bartlett , directeur, pratique des dirigeants financiers (Philadelphie)

Sam Bell , directeur, pratique des services financiers (Londres)

David Burd , directeur, pratique juridique, gouvernementale, de la gestion du risque et de la conformité ( Washington D.C. )

Enrico Coco , directeur, pratique industrielle ( Milan )

Marion Fengler-Veith , directrice, pratique des sciences de la vie et des soins de santé (Zürich)

Robert Giannini , directeur, pratique industrielle ( Chicago )

Liz Hayes , directrice, pratique mondiale des services et de la technologie ( Chicago )

Tania Hotmer , directrice, Heidrick Consulting ( Costa Mesa )

Tim Jensen , directeur, pratique industrielle ( Toronto )

Emilie Johnson , directrice, pratique industrielle ( Calgary )

Thomas Kann Povelsen, directeur, pratique des marchés de consommation (Copenhague)

Madison Kraus , directrice, pratique des services financiers ( New York )

Stephanie Mansfield , directrice, pratique mondiale des services et de la technologie ( New York )

David Molén, directeur, pratique des sciences de la vie et des soins de santé (Londres)

Emma Penny , directrice, pratique des services financiers (Londres)

Audrey Rassam , directrice, pratique des services financiers (Londres)

Permila Rathour , directrice, pratique des marchés de consommation ( Hong Kong )

Natalia Rodriguez , directrice, pratique des marchés de consommation ( New York )

Melissa Schmidt , directrice, pratique de l'entreprise sociale, à but non lucratif et éducative ( Washington D.C. )

Claudia Schneider , directrice, pratique industrielle ( Munich )

Clayton Sears , directeur, pratique industrielle ( Houston )

Maryam Shahabi , directrice, pratique des marchés de consommation ( New York )

Harry Simons , directeur, pratique des services financiers (Londres)

Martin Xiang , directeur, pratique industrielle ( Hong Kong )

À propos de Heidrick & Struggles

Étant un conseiller de confiance en matière de services de recherche de cadres dirigeants, d'évaluation de leadership et de développement, d'efficacité d'équipe et d'organisation, et de façonnage de culture, Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII) répond aux besoins des leaders et des talents des paliers supérieurs travaillant pour les plus importantes organisations de la planète. Heidrick & Struggles a été le pionnier dans le domaine de la recherche de cadres il y a de cela plus de 60 ans. Aujourd'hui, la firme fournit des solutions intégrées de leadership qui aident sa clientèle à changer le monde, une équipe de dirigeants à la fois (change the world, one leadership team at a time®). Visitez le www.heidrick.com.

Personne-ressource pour les médias :

Nina Chang

nchang@heidrick.com

