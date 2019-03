Amsterdam UMC est le premier hôpital néerlandais à adopter les ablations cardiaques guidées par IRM en temps réel





Imricor a annoncé aujourd'hui la signature de son premier contrat de commercialisation aux Pays-Bas avec Amsterdam UMC, basé à VUmc, pour le système de stimulation/enregistrement EP Advantage-MRtm. Grâce à cet accord, l'Amsterdam UMC deviendra le premier site néerlandais à installer le système Advantage-MR et à effectuer des ablations cardiaques guidées par IRM en temps réel, positionnant le centre à la tête de l'adoption clinique en matière de procédures électrophysiologiques à résonance magnétique cardiaque interventionnelle (iCMR).

« Le lancement clinique du système d'ablation cardiaque guidée par IRM d'Imricor marque une nouvelle ère dans le domaine de la cardiologie », a déclaré le Dr Marco Götte, fondateur de la résonance magnétique cardiaque interventionnelle (iCMR) sur le terrain et en laboratoire, et cardiologue à l'Amsterdam UMC. « Cette technologie révolutionnaire modifiera fondamentalement la manière dont nous appréhendons le traitement des arythmies cardiaques à l'Amsterdam UMC. Grâce à des procédures guidées par IRM, les électrophysiologistes et cardiologues d'imagerie auront l'opportunité de travailler ensemble pour élaborer des plans de traitement avancés basés sur la structure cardiaque et la présentation pathologique uniques d'un patient. Ceci offre le potentiel d'améliorer considérablement les soins cardiaques prodigués aux patients souffrant de cardiopathies structurelles et d'autres arythmies cardiaques connexes. »

Le système Advantage-MR et les appareils Vision-MR d'Imricor sont des outils d'ablation cardiaque de pointe qui permettent aux médecins de réaliser des procédures guidées par IRM en temps réel. Contrairement aux procédures guidées par rayons X conventionnelles, les ablations guidées par IRM permettent aux médecins d'individualiser la stratégie de traitement pour le substrat et la structure cardiaques uniques de chaque patient, évaluer la qualité de la lésion et combler les vides dans les lignes d'ablation durant la procédure initiale. Ces avantages ont le potentiel d'améliorer les résultats thérapeutiques des patients et de fournir un traitement présentant un meilleur rapport coût-efficacité ? tout cela dans un environnement exempt de rayonnement pour le patient et pour le médecin.

« Je suis très fier, tout comme Imricor ainsi que le Dr Götte et le Dr Allaart, que notre centre de cardiologie soit en mesure de lancer et d'appliquer une innovation si fondamentale. Nous considérons que cette technologie novatrice constitue une étape importante dans la concrétisation du plein potentiel de l'IRM en matière de cardiologie », a déclaré le professeur Albert (Bert) van Rossum, vice-directeur de la division III, Centre de cardiologie Amsterdam UMC, chef du service de cardiologie VUmc, et nouveau président de la Société néerlandaise de cardiologie.

« Nous sommes enchantés par l'opportunité consistant à travailler avec l'équipe de classe mondiale de l'Amsterdam UMC », a déclaré Steve Wedan, PDG d'Imricor. « En tant que premier site néerlandais à proposer des ablations cardiaques guidées par IRM sans rayon pour ses patients, l'Amsterdam UMC prouve une fois de plus sa position de leader aux Pays-Bas et à travers le monde. »

À propos d'Imricor

Imricor Medical Systems est une société privée dont la mission est de libérer le potentiel de la résonance magnétique cardiaque interventionnelle (iCMR) en fournissant des systèmes et des appareils compatibles RM permettant aux médecins d'effectuer des ablations cardiaques sous guidance IRM en temps réel.

À propos du Amsterdam UMC, basé à VUmc

En juin 2018, les centres médicaux universitaires basés à Amsterdam VUmc et AMC ont uni leurs forces, en fusionnant pour devenir Amsterdam UMC, qui emploie plus de 15 000 professionnels de santé et qui génère un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards d'euros. L'Amsterdam UMC offre des soins complexes aux patients, et accueille huit instituts de recherche intégrés. En unissant leurs forces, ces instituts de recherche constituent un partenaire attractif pour les études internationales à grande échelle.

MISE EN GARDE : Le système de stimulation/enregistrement EP Advantage-MRtm a obtenu la marque CE ; son utilisation n'est pas encore approuvée aux États-Unis. Le cathéter d'ablation Vision-MRtm a été approuvé en tant que dispositif expérimental pour des études cliniques en Europe. L'utilisation de tous les autres dispositifs Imricor n'est pas encore approuvée chez l'homme.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 mars 2019 à 12:40 et diffusé par :