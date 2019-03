Le gouvernement du Canada attribue des contrats pour l'acquisition de fusées éclairantes utilisées lors de missions de recherche et de sauvetage





WINNIPEG, le 15 mars 2019 /CNW/ - Dans le cadre de la politique de défense du Canada Protection, Sécurité, Engagement, le gouvernement du Canada veille à ce que nos militaires aient l'équipement dont ils ont besoin pour effectuer leur travail et protéger la population canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, a annoncé l'attribution de trois contrats totalisant une valeur de 48 millions de dollars à l'entreprise Magellan Aerospace Corporation, de Winnipeg (Manitoba), pour l'acquisition de fusées éclairantes LUU-2.

Ces fusées, qui sont essentielles à la conduite des opérations, seront utilisées par l'Aviation royale canadienne pour éclairer le ciel lors des missions de recherche et de sauvetage qui se dérouleront la nuit. Les contrats seront en vigueur pour les cinq prochaines années.

Ce marché créera des emplois et stimulera la croissance économique du Canada. Il cadre avec la Stratégie d'approvisionnement en matière de défense.

« Grâce à ces contrats, les militaires d'élite de l'Aviation royale canadienne disposeront de l'équipement nécessaire pour intervenir rapidement et en toute sécurité lorsqu'ils seront appelés à effectuer des missions de recherche et de sauvetage la nuit, et ramener ainsi des Canadiens sains et saufs à la maison. Cet approvisionnement essentiel est un autre exemple de la façon dont notre gouvernement bâtit des forces militaires plus agiles et mieux équipées, tout en créant des emplois et en stimulant la croissance économique au Canada.»

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« Les services de recherche et de sauvetage sont extrêmement importants pour les Canadiens et constituent une mission principale de nos Forces armées canadiennes. Les Forces armées canadiennes exécutent environ 1 000 missions de recherche et de sauvetage en vol par année, et il est essentiel que nous fournissions à nos femmes et nos hommes en uniforme l'équipement dont ils ont besoin pour offrir ce service de sauvetage à la population canadienne. Ces contrats contribueront à faire en sorte que l'Aviation royale canadienne soit bien équipée et capable de mener des opérations de jour comme de nuit. »

L'honorable Harjit S. Sajjan

Ministre de la Défense nationale

Avec la politique de défense du gouvernement du Canada Protection, Sécurité, Engagement, le gouvernement réitère son engagement à investir dans nos forces militaires et à maintenir nos capacités de recherche et de sauvetage.

Les trois contrats prévoient la fourniture de 10 000 fusées éclairantes en tout sur une période de cinq ans, ainsi que les dépenses extraordinaires liées à la fabrication.

L'Aviation royale canadienne utilisera les fusées éclairantes LUU-2 lors de missions de recherche et de sauvetage effectuées la nuit. Les fusées, qui sont larguées en parachute, produisent une lumière d'une intensité de 1,8 million de candélas pendant cinq minutes.

Conjointement avec la Garde côtière canadienne, les Forces armées canadiennes traitent plus de 9 000 appels de recherche et de sauvetage par année, et environ 1 000 d'entre eux requièrent le déploiement de ressources aériennes de recherche et de sauvetage.

Magellan Aerospace Corporation compte 585 employés à Winnipeg , et ces contrats permettront de créer ou de maintenir environ 20 emplois.

