Technologie Demtroys pourra accroître sa compétitivité et faire son entrée sur le marché américain

Le gouvernement du Canada accorde une contribution remboursable de 285 000 $ à l'entreprise des Cantons-de-l'Est

SHERBROOKE, QC, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Technologie Demtroys, une entreprise de haute technologie en croissance, est chef de file en matière d'économies de chauffage pour le marché multirésidentiel. Pour continuer sur sa lancée, elle s'est vu offrir une contribution remboursable de 285 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, l'entreprise a mis au point son portefeuille de produits afin de maintenir son offre à la fine pointe de la technologie, en plus d'amorcer le développement du marché américain.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par l'honorable Marie-Claude-Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. L'aide du gouvernement du Canada a permis plus spécifiquement à Technologie Demtroys d'accroitre sa capacité d'innovation et d'obtenir une certification pour le marché américain, d'accroître ses activités promotionnelles, en plus de couvrir des honoraires d'experts pour le développement et la commercialisation de son produit.

Fondée en 2010, Technologie Demtroys oeuvre dans le secteur des technologies de l'information et de la microélectronique dédiées à l'efficacité énergétique. Fortement innovante, l'entreprise, qui a connu une expansion continue, fabrique un système de contrôle du chauffage pour les immeubles multirésidentiels. Ce système solutionne le problème de surcapacité de chauffage des logements en ajustant automatiquement la capacité de chauffage à la température extérieure et permet de réaliser des économies de chauffage jusqu'à 40 %. Au Canada, le système a été installé dans plus de 10 000 appartements et l'entreprise a pour clientèle parmi les plus importants gestionnaires d'immeubles sociaux et privés au Canada.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi nous nous assurons que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« Le gouvernement du Canada a mis en place une approche ambitieuse pour appuyer les entreprises innovantes qui investissent dans le développement de nouveaux marchés. Je suis fière de cet appui à Technologie Demtroys, une entreprise performante et axée sur l'avenir, qui rayonne bien au-delà de notre région. »

L'honorable Marie-Claude-Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« En aidant des entreprises comme Technologie Demtroys à investir dans le développement de nouvelles technologies qui les rendront plus performantes ou dans des stratégies de commercialisation qui les feront connaître dans de nouveaux marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Depuis le démarrage de Technologie Demtroys, nous avons pu profiter du soutien de DEC grâce à deux contributions financières : l'une pour le démarrage et l''autre, pour accélérer l'innovation et la commercialisation à l'étranger. Cette aide a vraiment été structurante pour le développement de l'entreprise et a changé les choses comme partenaire financier. »

Jean-Sébastien Cyr, président et fondateur, Technologie Demtroys

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

