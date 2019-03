Le poisson et les fruits de mer de calibre mondial du Canada sont exposés et en demande





OTTAWA, le 14 mars 2019 /CNW/ - Le secteur canadien du poisson et des fruits de mer est un secteur croissant et vital de l'économie canadienne, offrant de bons emplois de la classe moyenne, et des possibilités économiques aux collectivités côtières. Les exportations canadiennes de poisson et de fruits de mer ont augmenté pour atteindre près de 7 milliards de dollars en 2018. Le salon Seafood Expo North America offre une importante plateforme mondiale et des possibilités de croître davantage pour l'industrie canadienne du poisson et des fruits de mer.

Le salon Seafood Expo, qui se tiendra du 17 au 19 mars 2019 à Boston, Massachusetts, est la plus grande exposition commerciale du genre en Amérique du Nord. Face à des milliers d'acheteurs et de vendeurs de produits de la mer provenant du monde entier, le Canada est prêt à y présenter ses produits de la mer sains et de qualité supérieure, et son régime de gestion durable et de classe mondiale des pêches. Plus de 100 exposants et représentants canadiens, notamment de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Québec, de l'Ontario, du Manitoba et de la Colombie-Britannique y assisteront pour accroître et élargir leurs débouchés.

Le gouvernement du Canada, avec les provinces, continuera de jouer un rôle clé pour soutenir l'industrie canadienne. Le secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Sean Casey, dirigera la délégation du gouvernement du Canada à Boston. Il sera l'hôte d'une réception canadienne, rencontrera des intervenants canadiens du secteur du poisson et des fruits de mer, les ministres provinciaux responsables du secteur du poisson et des fruits de mer, et rencontrera aussi les participants des États-Unis et d'autres pays.

Pendant qu'il se trouve à Boston, le secrétaire parlementaire devrait également faire l'annonce d'un plan de protection de l'océan, le lundi 18 mars 2019. Détails à venir.

Citations

«?Le Canada est fier de présenter ses poissons et ses fruits de mer au salon Seafood Expo de Boston, car ils sont parmi les meilleurs au monde en termes de qualité, salubrité et durabilité. Le gouvernement du Canada reconnaît que notre secteur du poisson et des fruits de mer est un volet crucial de notre économie et un élément essentiel de notre identité culturelle. Nous continuerons d'investir dans les sciences, la recherche et l'innovation afin de nous assurer que nos activités de pêche et d'aquaculture demeurent durables et saines pour les générations futures.?»

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

«?C'est un honneur pour moi de représenter le gouvernement du Canada au salon Seafood Expo North America de cette année. L'industrie canadienne du poisson et des fruits de mer est un élément vital de notre économie et de nos collectivités. Compte tenu de la demande mondiale croissante pour nos poissons et fruits de mer de calibre mondial, j'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec les provinces, les territoires et les intervenants de l'industrie pour aider à renforcer l'avenir du secteur grâce à des partenariats stratégiques, des investissements, des innovations et des technologies propres. »

Sean Casey

Secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

«?Le monde veut - et a besoin - de plus de Canada. Les entreprises canadiennes du secteur du poisson et des fruits de mer sont en demande pour leurs produits de qualité supérieure et, grâce à nos 14 accords commerciaux, elles ont maintenant accès à plus de 1,5 milliard de clients. Lorsque le secteur canadien du poisson et des fruits de mer prend de l'expansion grâce à l'exportation, l'économie prospère et de bons emplois sont créés. C'est pourquoi notre gouvernement a investi 1,1 milliard de dollars dans une stratégie de diversification des exportations pour aider les entreprises canadiennes à se préparer à exporter. »

L'honorable Mary Ng

Ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

Faits en bref

Le Canada a exporté du poisson et des produits de la mer vers 139 pays l'année dernière. Les États-Unis demeurent le plus important marché d'exportation du Canada, comptant pour 62 % de ses exportations évaluées à 4,3 milliards de dollars.

a exporté du poisson et des produits de la mer vers 139 pays l'année dernière. Les États-Unis demeurent le plus important marché d'exportation du Canada, comptant pour 62 % de ses exportations évaluées à 4,3 milliards de dollars. Le poisson et les fruits de mer comptent parmi les principaux produits alimentaires exportés par le Canada. En 2018, les espèces dont la valeur à l'exportation est la plus élevée étaient le homard, le saumon de l'Atlantique, le crabe des neiges et la crevette.

En 2018, ces espèces comptaient pour 66 % (4,5 milliards de dollars) de la valeur totale des exportations et 45 % (271?000 tonnes) du volume total des exportations de poisson et de fruits de mer. Le homard demeure l'espèce la plus précieuse exportée par le Canada, avec une valeur de plus de 2 milliards de dollars en 2018.

