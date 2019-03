Cartier débute la phase III de forage afin d'accroître la dimension des zones aurifères sur le projet Mine Chimo

Aujourd'hui, l'Association minière du Canada (AMC) publie son rapport annuel Faits et chiffres, un document visant à fournir un aperçu complet des tendances actuelles dans le secteur minier canadien. Le secteur minier du Canada s'est longtemps...

Ressources Cartier Inc. ("Cartier") annonce que la Phase II des travaux de forage est complétée et que la Phase III débute sur la propriété Mine Chimo, située à 45 km à l'Est de Val-d'Or. À ce jour, les travaux de forage...