Nicholas Draeger est désigné nouveau PDG de Novaremed AG





Le conseil d'administration de Novaremed AG, une société biopharmaceutique suisse axée sur la recherche clinique, a le plaisir d'annoncer la désignation de Nicholas Draeger au poste de nouveau PDG. Cette désignation prend effet immédiatement. Ex-PDG et fondateur, Eli Kaplan occupera une nouvelle fonction au sein de l'entreprise pour soutenir le développement de son produit phare et l'expansion de sa gamme de médicaments.

« Nous sommes ravis d'accueillir Nicholas en tant que nouveau PDG de Novaremed AG. Sa vaste expérience dans l'élaboration et la gestion d'équipes sera la clé de l'évolution du produit phare de Novaremed, et de l'entreprise elle-même. Au nom du conseil, je voudrais remercier Eli d'avoir développé Novaremed avec succès au cours de ces dernières années, et de l'avoir guidé durant une période de grands changements. Sa connaissance approfondie de notre produit phare constituera une ressource inestimable et un atout dans le développement de la société », a déclaré Harry Welten, président du conseil d'administration de Novaremed AG.

Nicholas Draeger, 53 ans, possède plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et les secteurs du courtage, de la gestion de placements et de l'agroalimentaire. Il débuta sa carrière pharmaceutique dans la recherche et le développement international des activités chez Roche et Recordati. Il a ensuite rejoint Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux, une société de courtage paneuropéenne de premier plan, en tant que directeur de la recherche biotechnologique. S'en sont suivies des fonctions dans la gestion de portefeuille de produits de soins de santé, d'abord en tant que gestionnaire de portefeuille pour BB Biotech, puis en tant qu'associé chez Adamant BioMedical Investments, deux des principaux investisseurs institutionnels européens en soins de santé. Il a également occupé le poste de PDG chez Nurevas International, une entreprise agroalimentaire située au Ghana, qu'il a cofondée en 2011. Nicholas est titulaire d'un BSc en ingénierie chimique de l'université de Natal, en Afrique du Sud, d'un PhD en ingénierie biochimique de l'université de Cambridge et d'un MBA de la Warwick Business School, au Royaume-Uni.

« Je suis enchanté d'avoir rejoint Novaremed. Je me réjouis à l'idée de travailler avec l'équipe de direction et le conseil d'administration, et d'apporter ma pierre à un édifice reposant déjà sur de solides fondations. Je souhaite remercier Eli d'avoir fondé Novaremed, et d'avoir contribué à mener cette formidable entreprise là où elle est aujourd'hui », a affirmé Nicholas Draeger.

Eli Kaplan, ancien PDG et fondateur de Novaremed AG, a déclaré : « Je félicite Nicholas pour son nouveau poste et lui souhaite toute la réussite possible à la direction de Novaremed pour atteindre les objectifs à court et à long terme de l'entreprise. »

À propos de Novaremed

Novaremed Ltd. a été fondée en Israël en 2008 et a été constituée en Suisse sous le nom de Novaremed AG fin 2017. Novaremed développe NRD.E1, une petite molécule à administration orale caractérisée par un mécanisme d'action différencié pour le traitement des douleurs neuropathiques diabétiques (DND). Lors d'une étude preuve de concept de phase 2a, NRD.E1 a montré une réduction cliniquement significative des douleurs signalées par les patients. Novaremed prépare actuellement une étude internationale de phase 2b sur les DND, qui devrait débuter au quatrième trimestre 2019.

