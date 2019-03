Xi'an lance le projet de ville fleurie, ajoutant 6 millions de mètres carrés de jardins au sein du district central





Le centre historique de la Chine reproduira l'aménagement des jardins de l'antiquité

XI'AN, Chine, 13 mars 2019 /CNW/ - Xi'an, l'une des plus anciennes municipalités de la Chine qui a déjà été une ville impériale lors des dynasties Sui et Tang il y a 1 300 ans, lance le projet de « ville fleurie » pour mettre en place un réseau de jardins, de voies fleuries et de rues bordées de fleurs, ainsi que des galeries et des champs débordant de ces plantes magnifiques pour recréer une expérience pittoresque ancienne qui éblouira et émerveillera tant les résidents que les touristes.

Avec pas moins de 15 220 kilomètres d'aires aménagées projetés, l'initiative vient ajouter des jardins couvrant plus de 6 millions de m2 et plus de 500 kilomètres d'espaces verts, dont 50 rues bordées de fleurs. Mentionnons aussi les projets de construction d'importance à réaliser d'ici la fin de 2019, soit 6 parcs thématiques, 2 parcs commémoratifs et des dizaines de jardins de rue.

Selon Li Pingwei, directeur du Bureau de la gestion urbaine et de l'application de la loi de Xi'an, les travaux visent non seulement à créer une ville verte en améliorant de manière importante la proportion de fleurs et de plantes, mais aussi à reproduire le charme de l'appréciation consacrée aux fleurs dans l'antiquité. Cela permettra aux touristes comme aux citoyens de profiter d'une ville en fleurs toute l'année durant. « C'est un projet clé pour Xi'an en 2019, et nous avons très hâte de le mettre en oeuvre grâce à des projets d'infrastructure et de décoration. Xi'an était le point de départ de la fameuse route de la soie. C'était l'une des plus grandes villes de la planète il y a quelques siècles. Des milliers de commerçants et de marchands internationaux convergeaient vers ce territoire prometteur abondant de verdure et de fortune. Nous voulons recréer l'écosystème de cette époque pour les touristes du monde entier en conjuguant pour eux, ici même, histoire et éléments modernes », affirme Li.

Centré dans le quartier ancien et présent dans la ville nouvelle, le projet couvrira des zones fonctionnelles et des espaces de loisirs près des autoroutes et des routes entourant les hôtels et dans les parcs et les communautés locales, faisant ainsi place à une municipalité ouverte et diversifiée qui offre de multiples écosystèmes. Par l'entremise de cette initiative, Xi'an deviendra une cité colorée où les avenues, les parcs et les voies sont conçus en tenant compte des couleurs, des parfums, des tailles et des périodes de floraison des plantes, lesquelles seront groupées par région, formant des paysages distinctifs.

De plus, des industries écologiques tout comme le public prendront part au projet, lequel donnera notamment naissance au secteur de la floriculture dans la ville. Les résidents auront droit d'accéder aux aires vertes pendant 15 minutes au terme des travaux. Les touristes et les citoyens se verront offrir des cartes géographiques des espaces fleuris à des fins de planification de visites.

À propos de Xi'an

À titre de capitale de la province occidentale du Shaanxi, en Chine, Xi'an est une destination touristique internationale cumulant plus de 3 000 ans d'histoire et offrant des attractions de renommée mondiale, comme les soldats et les chevaux en terre cuite ainsi que les remparts de la cité antique. Baptisée le « musée extérieur de la Chine », la ville était le point de départ de la route de la soie, un ancien réseau de voies commerciales créées au cours de la dynastie chinoise Han. Celles-ci reliaient l'Orient et l'Occident pour le commerce.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/835106/Flower_City_Project.jpg

SOURCE Xi'an Municipal Government

Communiqué envoyé le 13 mars 2019 à 16:47 et diffusé par :