Tourisme autochtone : le Micmacs of Gesgapegiag Band mise sur l'offre touristique de la communauté pour diversifier et développer son économie





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de près de 115 000 $ à l'organisme de la Gaspésie

GESGAPEGIAG, QC, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le Micmacs of Gesgapegiag Band (site Internet en anglais seulement) est responsable du développement de la communauté de Gesgapegiag et il a identifié le tourisme comme l'une des trois industries à fort potentiel de diversification économique. Afin de développer et de mettre en oeuvre une stratégie touristique, l'organisme bénéficiera de contributions non remboursables totalisant 113 779 $ de DEC. Avec cette aide financière, l'organisme réalisera deux projets qui lui permettront de tirer profit de cette industrie tout en faisant vivre une expérience personnalisée et authentique micmaque aux visiteurs grâce à de l'hébergement, de la restauration et à des activités culturelles, de plein air et d'interprétation uniques.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique.

Le premier projet réalisé par le Micmacs of Gesgapegiag Band porte sur l'embauche d'un responsable du tourisme ayant pour mandat de développer une stratégie touristique à long terme centrée sur les intérêts et les forces de la communauté. La contribution accordée par DEC couvre une partie du salaire et des autres frais associés à cette ressource pour une durée de 30 mois.

Le second projet vise à restaurer le site de pow-wow de la communauté, incluant l'aménagement d'une nouvelle structure pour les tambours, de sièges permanents, d'un foyer extérieur et de toilettes, et l'ajout de signalisation. Le projet prévoit également la modernisation de trois tipis de 18 pieds et du sentier pédestre d'interprétation des plantes médicinales micmaques. Finalement, un site Internet propre au secteur du tourisme sera créé et de nouveaux équipements de sonorisation seront installés. L'aide de DEC appuie plus spécifiquement la mise à niveau des tipis et du sentier d'interprétation ainsi que le développement du site Internet.

Le tourisme constitue une excellente occasion de diversification économique à l'échelle tant nationale que régionale. En ce sens, l'appui du gouvernement du Canada à des projets de développement et de mise en valeur d'attraits récréatifs, culturels et touristiques contribue à la vitalité économique et au dynamisme des régions et des collectivités.

Citations

« Le tourisme est un secteur en pleine effervescence partout au pays et spécialement ici, en Gaspésie. Je salue la vision, la détermination et le travail du Micmacs of Gesgapegiag Band qui choisit de faire du tourisme une priorité de développement et de diversification économiques. »

Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Le tourisme représente un secteur d'activité très important pour les régions du Québec et le gouvernement du Canada met tout en oeuvre pour le rendre profitable à tous. C'est spécialement vrai pour le tourisme autochtone, un trait distinctif du tourisme canadien. En soutenant des projets comme ceux à Gesgapegiag, nous espérons aider les communautés autochtones à tirer profit de cette activité économique. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Notre gouvernement reconnaît que le tourisme soutient toutes les régions du pays, comme c'est le cas ici en Gaspésie, en créant de bons emplois pour les familles de la classe moyenne. Au cours des derniers mois, j'ai eu le privilège de rencontrer des personnes un peu partout au pays, qui travaillent sans compter leurs efforts pour faire du Canada une destination touristique de choix. Leur expérience unique et les travaux du Comité-conseil inspireront notre prochaine stratégie fédérale en matière de tourisme qui aura pour objet de maximiser le potentiel du Canada dans ce domaine. L'avenir est prometteur pour l'industrie canadienne du tourisme. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Grâce à sa contribution, DEC nous permet de renforcer le secteur du tourisme à Gesgapegiag. DEC a d'ailleurs contribué à l'établissement initial de ce secteur. Le tourisme est maintenant une grande priorité pour Gesgapegiag, et une stratégie sera mise en oeuvre ultérieurement dans le cadre de notre plan stratégique quinquennal de développement économique pour 2020?2025. En collaboration avec un comité sur le tourisme de Gesgapegiag, nous avons récemment mis sur pied un plan stratégique pour la région, à l'aide de la contribution de DEC à l'égard de notre initiative de tourisme. Les Micmacs de Gesgapegiag se réjouissent à l'idée de ce que ces projets leur réservent pour l'avenir. »

Hollie Larocque, directrice, Terres et développement économique, Micmacs of Gesgapegiag Band

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu de l'Initiative de développement économique - Langues officielles et du Programme de développement économique du Québec de DEC.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

