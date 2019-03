Le gouvernement du Canada investit dans la sécurité à l'aéroport de Churchill Falls





CHURCHILL FALLS, NL, le 13 mars 2019 /CNW/ - Les Canadiens, les touristes et les entreprises y gagnent lorsque les aéroports sont sécuritaires et bien entretenus. Qu'il s'agisse de rendre visite à des amis ou à la famille, de nous déplacer pour des rendez-vous chez le médecin ou de transporter des biens vers les marchés, nous comptons sur nos aéroports locaux pour maintenir le dynamisme des collectivités. Ces aéroports fournissent également des services aériens essentiels, dont ceux de réapprovisionnement des collectivités, d'ambulance aérienne, de recherche et sauvetage, et d'intervention en cas de feux de forêt.

Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur et députée de Labrador, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé aujourd'hui un investissement de 98 215 $ pour l'achat d'un épandeur de produits de prémouillage à l'aéroport de Churchill Falls. Cet équipement permet de répandre des produits chimiques liquides de déglaçage sur le sel, ce qui accélère la fonte de la glace sur les surfaces côté piste.

Le financement provient du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA) de Transports Canada. Depuis le lancement de ce programme en 1995, le gouvernement du Canada a versé plus de 834 millions de dollars pour financer 935 projets à 185 aéroports partout au pays.

« L'aéroport de Churchill Falls est une plaque tournante importante pour les résidents et les entreprises de la région. Cet investissement contribuera à assurer de façon continue la sécurité des activités aéroportuaires pour les passagers, les équipages de conduite et les autres employés. Ceux-ci comptent sur l'aéroport pour favoriser l'économie et le développement social de la région. »



« Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle important que jouent les aéroports locaux du Canada. Ceux-ci appuient les emplois et le tourisme, favorisent les investissements et facilitent le commerce. Nos investissements aideront les aéroports à accroître la sécurité et l'accessibilité pour les résidents et les voyageurs, tout en favorisant la croissance soutenue des économies locale et régionale. »



