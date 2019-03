Haier annonce sa stratégie globale multi-marque d'habitat intelligent avant l'AWE 2019





SHANGHAI, 13 mars 2019 /PRNewswire/ -- Haier Home Appliance, la principale marque au monde en matière de dispositifs électroménagers, ci-après dénommée « Haier », organisera son forum mondial de marque en vue du salon 2019 Appliances & Electronics World Expo (AWE 2019) à Shanghai (Chine), où elle rassemblera ses sept sous-marques principales (Casarte, Leader, GEA, AQUA, CANDY, Fisher&Paykel et Haier) pour repasser les réalisations des années passées et définir sa stratégie mondiale pour continuer à aller de l'avant.

Cette année, Haier lancera officiellement sa solution d'habitat intelligent à une échelle internationale et ses sept marques sortiront la gamme complète d'appareils électroménagers connectés pour permettre aux utilisateurs dans le monde de profiter d'un style de vie harmonieux rendu possible par les habitats intelligents.

« Haier a lancé officiellement sa solution d'habitat intelligent, » a expliqué Wang Ye, vice-président et directeur général du département habitat intelligent de Haier Home Appliance Industry Group. « Grâce à nos innovations et notre développement de marque exclusifs, ainsi qu'à nos acquisitions et localisations réussies, Haier crée la première famille élargie de marques d'appareils électroménagers au monde. Les sept marques qui forment notre portefeuille s'adressent à différents segments de consommateurs sur différents marchés, afin d'assurer une couverture géographique et démographique totale. Alors que nous continuons sur notre voie d'expansion globale, Haier perfectionnera le positionnement unique des toutes ses marques, pour qu'elles deviennent des marques populaires et appréciées sur les marchés où elles opèrent. »

Au cours de l'évènement, Haier dévoilera la solution complète d'habitat intelligent de ses marques Haier, Casarte et Leader, outre les réalisations de ses écosystèmes de marque. De plus, la société fournira un éclairage supplémentaire sur sa stratégie d'habitat intelligent multimarque qui est ancrée dans sept marques, trois propositions de valeur de clientèle principale et cinq capacités de déploiement primaires.

Haier a déjà établi trois plateformes principales pour son activité d'habitat intelligent : U+, la première plateforme IdO d'habitat intelligent du secteur, la première application sociale IdO et COSMOPlat, la première plateforme internet industriel au monde. Cela a jeté des bases solides pour son écosystème d'habitat intelligent et son portefeuille de marques leaders au monde, afin de s'assurer que Haier continue à offrir à ses utilisateurs des dispositifs et des expériences d'habitat intelligent innovants.

Haier Home Appliance est la marque d'appareils électro-ménagers nº 1 au monde avec 10,5 % de parts de marché. Le groupe commercialise les marques Haier, Casarte et Leader en Chine, GE Appliances aux États-Unis, Fisher&Paykel en Nouvelle-Zélande et AQUA au Japon. Actuellement, Haier Home Appliance connaît une transformation pour passer d'un fabricant traditionnel vers une plateforme entrepreneuriale en construisant un écosystème d'habitat intelligent vraiment mondial. Ce faisant, Haier améliore sans cesse la valeur de ses produits et services pour ses utilisateurs, offrant des expériences d'habitat intelligent interconnecté pour les clients partout dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : http://www.haier.net/en/

