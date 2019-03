Monarques recoupe 24,40 g/t Au sur 2,0 mètres, incluant 93,80 g/t Au sur 0,5 mètre, sur son projet aurifère McKenzie Break





La Société continue de recouper des structures aurifères à haute teneur et d'accroître le potentiel aurifère de son gisement McKenzie Break.





De l'or visible a été trouvé dans 12 des 41 premiers sondages forés à ce jour, incluant le sondage MK-18-196 provenant de la première série de résultats qui a recoupé 265,00 g/t Au sur 0,6 mètre.





Faits saillants de la deuxième série de résultats du programme de forage au diamant de 13 945 mètres réalisé en 2018 :

Sondage MK-18-216 : 24,40 g/t Au sur 2,0 mètres, incl. 93,80 g/t Au sur 0,5 mètre



Sondage MK-18-205 : 20,12 g/t Au sur 2,6 mètres, incl. 32,20 g/t Au sur 0,5 mètre



Sondage MK-18-213 : 12,60 g/t Au sur 2,0 mètres, incl. 25,20 g/t Au sur 1,0 mètre



Sondage MK-18-211 : 24,10 g/t Au sur 1,0 mètre

MONTRÉAL, le 13 mars 2019 /CNW/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer la deuxième série de résultats d'analyse du programme de forage au diamant de 2018 sur son projet aurifère en propriété exclusive McKenzie Break situé à 25 kilomètres au nord de Val-d'Or, près des usines Camflo et Beacon. Le programme a débuté en septembre 2018 et s'est terminé en décembre 2018, avec un total de 13 945 mètres forés dans 61 sondages. Le but du programme était d'explorer sous les lentilles connues et à la périphérie des zones Vertes et Orange à multiples veines. Des résultats d'analyse ont été reçus pour 20 sondages supplémentaires totalisant 4 469 mètres de carottes (voir le tableau ci-dessous et le communiqué de presse du 28 février 2019 pour une compilation des résultats d'analyse).

« Tout comme la première série de sondages, cette deuxième série a généré de solides résultats qui ont prolongé le gisement vers l'est et en profondeur, particulièrement le sondage MK-18-205 qui a recoupé 20,12 g/t Au sur 2,6 mètres à 360 mètres de profondeur (voir la vue en plan), notre plus profonde intersection à ce jour, a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. Depuis le début du programme, nous sommes convaincus du potentiel d'augmentation de la ressource entre les zones Orange et Verte, ainsi qu'à l'est et en profondeur, et les résultats des 41 premiers sondages n'ont fait que renforcer notre conviction (voir les longitudinales de la première série de résultats et des résultats à ce jour). Il ne fait guère de doute que McKenzie Break mérite des travaux d'exploration supplémentaires. »

Le sondage MK-18-216 a recoupé 24,40 g/t Au sur 2,0 mètres, incluant 93,80 g/t Au sur 0,5 mètre, à 140 mètres sous la surface. Il y a deux trous historiques près de ce trou, dans la même structure, l'un à 50 mètres au nord-est qui a recoupé 19,89 g/t Au sur 0,9 mètre et l'autre à 60 mètres au nord-ouest qui a recoupé 3,09 g/t Au sur 1,5 mètre. Ensemble, les trois intersections confirment la continuité de cette lentille sous la lentille principale de la zone Orange.

Le sondage MK-18-205 a recoupé 20,12 g/t Au sur 2,6 mètres, incluant 32,20 g/t Au sur 0,5 mètre, à 360 mètres sous la surface. Deux sondages forés en 2008 ont recoupé des valeurs impressionnantes près du sondage MK-18-205, le premier 55 mètres à l'ouest et le second 160 mètres à l'ouest, sur la même structure. Le premier sondage a recoupé 18,10 g/t Au sur 1,5 mètre et le second 3,28 g/t Au sur 2,5 mètres respectivement. Le sondage MK-18-205 a confirmé la continuité de cette structure, qui demeure ouverte vers l'est.

Les sondages MK-18-213 et MK-18-211 ont été forés à l'est de la zone Verte, le sondage MK-18-213 ayant été foré à 100 mètres au nord du sondage MK-18-211. Le sondage MK-18-213 a retourné 12,60 g/t Au sur 2,0 mètres, incluant 25,20 g/t Au sur 1,0 mètre et le sondage MK-18-211 a rapporté 24,10 g/t Au sur 1,0 mètre. Les deux intersections proviennent du même horizon et de la même structure, à environ 165 mètres sous la surface, ce qui indique que la zone minéralisée demeure ouverte vers l'est.

Deuxième série de résultats de forage sur la propriété McKenzie Break :

Sondage Longueur De À Largeur* Teneur

(m) (m) (m) (m) (g/t Au) MK-18-200 285 213,0 214,0 1,0 3,58



280,0 282,0 2,0 3,99 Incluant

280,0 281,0 1,0 5,04 MK-18-201 276 268,0 269,0 1,0 2,59 MK-18-202 351 177,8 178,5 0,7 7,84



218,0 219,0 1,0 10,70



308,0 314,0 6,0 1,37 MK-18-204 275 157,0 158,2 1,2 3,30 MK-18-205 360 356,5 359,1 2,6 20,12 Incluant

357,3 357,8 0,5 32,20 MK-18-207 150 58,9 59,4 0,5 5,22



92,5 93,7 1,2 4,56 MK-18-208 126 20,2 22,2 2,0 5,63 MK-18-209 159 5,1 6,8 1,7 7,97 Incluant

6,1 6,8 0,7 17,10



112,4 113,4 1,0 3,02 MK-18-210 210 78,0 79,0 1,0 6,47 Incluant

78,0 78,5 0,5 12,50 MK-18-211 201 125,6 126,7 1,1 4,00



165,6 166,6 1,0 24,10 MK-18-212 234 58,9 60,6 1,7 2,63



59,8 60,6 0,8 4,89 MK-18-213 225 75,6 76,0 0,4 8,52



152,0 154,0 2,0 12,60 Incluant

153,0 154,0 1,0 25,20 MK-18-214 261 4,0 6,0 2,0 0,40



159,0 160,0 1,0 0,61 MK-18-215 177 38,8 42,0 3,2 3,65 Incluant

38,8 39,6 0,8 9,64



91,6 92,3 0,7 7,44 MK-18-216 177 51,0 52,0 1,0 2,69



80,0 81,0 1,0 2,91



136,0 138,0 2,0 24,40 Incluant

136,0 136,5 0,5 93,80 MK-18-217 162 99,5 100,5 1,0 1,80 MK-18-218 201 72,5 73,6 1,1 4,72



163,9 164,5 0,6 7,99 MK-18-219 225 52,8 54,0 1,2 3,30



62,2 63,4 1,2 3,21



71,8 73,0 1,2 3,13



207,6 208,8 1,2 2,36 MK-18-220 204 151,0 152,2 1,2 2,00 MK-18-221 210 117,3 117,9 0,6 3,38

*La largeur montrée est la longueur de la carotte. L'épaisseur vraie est estimée à 90-100% de la longueur de la carotte.

McKenzie Break est un gisement aurifère à haute teneur et à veines multiples étroites, encaissé dans le batholite dioritique de Pascalis et recouvert de diorite porphyrique et de roches volcaniques mafiques et felsiques. Le 14 juin 2018, la Société a annoncé une ressource en fosse conforme au Règlement 43-101 de 48 133 onces dans la catégorie indiquée et de 14 897 onces dans la catégorie présumée sur la propriété, ainsi qu'une ressource souterraine de 53 448 onces dans la catégorie indiquée et de 49 130 onces dans la catégorie présumée, pour un total de 165 608 onces d'or (source : Rapport technique NI 43-101 sur le projet McKenzie Break, 17 avril 2018, Alain-Jean Beauregard, géo., et Daniel Gaudreault, ing., de Géologica Groupe-Conseil Inc. et Christian D'Amours, géo., de GéoPointCom Inc.).

La procédure normale d'échantillonnage consiste à prélever une moitié de carotte préalablement sciée selon l'axe principal et l'expédier pour analyse au laboratoire de ALS Minerals situé à Val-d'Or. L'échantillon est concassé, pulvérisé et analysé par pyroanalyse avec dosage par absorption atomique. Les résultats excédant 3,0 g/t sont repris en gravimétrie et les échantillons contenant des grains d'or sont analysés par la méthode « metallic sieve ». Monarques a établi un protocole complet AQ/CQ incluant l'insertion de standards, de blancs analytiques et de duplicata.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Ronald G. Leber, P.Geo., la personne qualifiée de la Société au sens du Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), la Mine Beaufor, les projets avancés Croinor Gold (voir vidéo), McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que des projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

www.monarquesgold.com

