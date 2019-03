La première plateforme mondiale de solutions universelles pour drones occupe le devant de la scène au sommet mondial de Terra Drone





Un événement de 3 jours voit la participation de leaders de plus de 20 pays

TOKYO, 13 mars 2019 /PRNewswire/ -- Terra Drone Corporation (Shibuya-ku, Tokyo, PDG Toru Tokushige), fournisseur mondial de premier plan pour les solutions de drones industriels, a conclu début mars son premier sommet mondial avec une attention particulière sur le développement d'une feuille de route pour une plateforme de solutions universelle pour drones.

Les hauts dirigeants des sociétés du groupe Terra Drone venus de 20 pays d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Europe ont assisté à ce sommet de trois jours.

La plateforme de solutions universelles pour drones perfectionnée par Terra Drone placera ces sociétés du groupe dans un réservoir d'élite de prestataires des meilleures solutions mondiales pour la technologie des drones et qui ouvrira de nouvelles routes pour la collaboration et l'acquisition de clientèle. Dans le but de faciliter la croissance de l'industrie des drones comme un tout, la plateforme permettra d'exploiter encore plus de solutions pionnières centrées sur la clientèle afin de résoudre les problèmes industriels les plus complexes à la fois pour le secteur public et pour le secteur privé.

Les technologies uniques des sociétés du Groupe qui sont venues en avant au cours du sommet mondial de Terra Drone ont rassemblé à la fois les matériels et les logiciels, chaque ensemble de solutions exceptionnelles et différenciées prenant en charge les besoins précis de diverses industries comme le pétrole et gaz, l'électricité, les activités minières, la construction, les services d'utilitaires, etc. Terra Drone Japan a également apporté sur la table ses propres capacités, uniques, avec Terra Lidar (détection et estimation de la distance par la lumière) pour l'arpentage de haute précision, la technologie automatique de navigation pour l'inspection des biens et le déploiement sur site de système UTM (gestion du trafic des systèmes d'aéronefs non habités).

Nejc Trost de Slovenia's C-Astral a souligné : « Au cours des 11 dernières années, C-Astral s'est consacrée avec succès au développement technologique de systèmes pour petits UAV électriques, perfectionnés et de longue endurance. À présent, nous avons hâte de collaborer à l'intérieur du Terra Group afin de renforcer notre réseau mondial de vente et d'assistance. Nous sommes également enthousiastes à propos des effets de synergie de l'utilisation de systèmes depuis l'intérieur du Groupe afin de pousser plus loin notre R et D et nous adapter aux opportunités les plus exigeantes du marché. »

L'année dernière a vu Terra Drone développer des liens d'affaires mondiaux à un rythme inégalé. Avec plus de 20 sociétés déjà dans son réseau, Terra Drone cherche à présent à collaborer avec davantage de partenaires ayant des technologies d'avant-garde dans les drones et des prestataires de services de drones au premier plan dans chaque pays. Pour davantage d'informations ou pour rejoindre ce groupe convoité, veuillez contacter info.jp@terra-drone.co.jp.

Relation avec les médias

courriel : info.jp@terra-drone.co.jp

Site web : https://www.terra-drone.net/global/

téléphone : +81-3-6419-7193

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/834256/Terra_group.jpg

Communiqué envoyé le 13 mars 2019 à 07:17 et diffusé par :