/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce d'un soutien financier à la recherche scientifique sur les changements climatiques/

Girardin, le leader en énergie alternative dans l'industrie du transport scolaire, commercial et adapté, vient de conclure une entente stratégique de partenariat avec Supérieur Propane, la plus grande entreprise de distribution de propane au Canada,...

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, invite les représentants des médias à une conférence de presse où il annoncera, en son nom et celui du ministre de l'Économie et de l'innovation, M....