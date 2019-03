NTT Communications ouvre le Nexcenter Labtm pour l'innovation ouverte





NTT Communications Corporation (NTT Com), l'entreprise internationale de communications et de solutions TIC au sein du Groupe NTT (TOKYO : 9432), a annoncé aujourd'hui le lancement du programme Nexcenter Labtm pour promouvoir l'innovation ouverte en partenariat avec des entreprises participantes. Le programme fournit des environnements expérimentaux (Proof of Concept, PoC) pour le développement et les tests de nouvelles activités et de nouveaux services axés sur la transformation numérique (digital transformation, DX), en utilisant les services les plus récents et les technologies de prochaine génération des partenaires TI de NTT Com. Le programme est offert dans deux des centres de données Nexcentertm de NTT Com à Tokyo.

Fonctionnalités de Nexcenter Labtm

Le programme propose aux entreprises participantes l'utilisation d'environnements PoC ainsi que des espaces exclusifs pour des réunions, des séminaires et des ateliers, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

? Un environnement TIC de services et de technologies de pointe

Un objectif clé du programme est de permettre aux participants de tester et de vérifier leurs technologies et leurs services les plus récents dans le but d'accélérer la commercialisation de ces produits. Ils auront accès à des environnements TIC où des serveurs à ultra haute température tels qu'un GPU peuvent être utilisés, ainsi qu'à des services avancés de NTT Com et de sociétés partenaires tels que le Cloud hybride, l'IA et l'IdO, qui peuvent être combinés pour vérifier des technologies telles que l'apprentissage profond et la blockchain. NTT Com fournira une connexion au cloud public, une utilisation gratuite de racks de serveurs dans des centres de données, une utilisation gratuite de son service Enterprise Cloud, et bien plus.

Les participants pourront accéder aux services suivants (exemples) :

Le premier système de climatisation à haute fiabilité de type rack du Japon, capable de refroidir des serveurs GPU à ultra haute température avec plus de 30 kW par rack

Un système d'alimentation CC haute tension (HVDC)

Des services réseau pour trois connexions IX majeures et des connexions au cloud public

Des services parrainés par des partenaires, y compris des services cloud, des périphériques TIC, des comptes sans SaaS, etc.

? Un environnement d'innovation ouverte

NTT Com va mettre en oeuvre diverses initiatives de co-création parmi les partenaires participants et les clients, et soutenir une innovation ouverte basée sur l'écosystème qui sera établi grâce au programme. NTT Com créera ainsi des opportunités de co-création parmi les sociétés participantes en fournissant des portails pour rechercher les activités exercées par chaque société dans le programme. NTT Com organisera également des séminaires tenus par des experts et des sommets réunissant des sociétés partenaires. En outre, NTT Com soutiendra les initiatives des sociétés participantes en partageant des études de cas, telles que l'implémentation conjointe de PoC, et connectera les sociétés avec divers services.

Déclaration des partenaires représentatifs

Takeshi Igarashi, directeur, Hybrid IT, Hewlett-Packard Japan, Ltd.

Hewlett-Packard Japan, Ltd. salue et approuve le déploiement du « Nexcenter Labtm » de NTT Com. Hewlett Packard Enterprise (HPE) propose la technologie Memory-Driven Computing (MDC) comme l'une des façons permettant aux clients de réaliser la DX. HPE a annoncé le lancement d'une pratique d'incubation dotée de compétences spécialisées via le MDC et exploitant l'expertise de Hewlett Packard Labs. Nous soutenons l'exploration d'applications MDC et la fourniture de preuves de concept qui démontreront des gains de performance dramatiques jamais possible auparavant dans « Nexcenter Labtm ».

Yukinori Kusaka, directeur principal des ventes NTT, Dell EMC (EMC Japan K.K.)

Nous nous félicitons du lancement du Nexcenter Labtm par NTT Com. Alors que la demande continue de s'accélérer pour de nouvelles technologies telles que l'IA, l'IdO et 3DCG qui nécessitent une puissance de processeur graphique (Graphics Processing Unit, GPU) toujours croissante, il est devenu impératif de développer un centre de données tel celui de NTT Com, capable de traiter un grand nombre de serveurs GPU. Dell EMC se réjouit d'avoir contribué à l'infrastructure du système de refroidissement et du serveur de Nexcenter Labtm, ce qui permettra à tous les clients d'utiliser efficacement la puissance GPU. Nous nous réjouissons à l'idée de voir le Nexcenter Labtm soutenir le développement et l'introduction de services de prochaine génération pour les clients.

Hiroaki Okashita, directeur principal, APAC Office of Technology, responsable des produits et de la stratégie, Red Hat K.K.

Red Hat, premier fournisseur mondial de solutions open source, utilise la puissance de technologies opensource innovantes pour soutenir la DX des clients par le biais de sa collaboration avec NTT Com. Spécifiquement, nous fournissons un environnement PoC via Nexcenter Labtm basé sur l'OpenStackPlatform de Red Hat, avec des capacités cloud hautement évolutives et plus sécurisées et l'OpenShift Container Platform de Red Hat, la plateforme Kubernetes d'entreprise la plus complète de l'industrie pour la construction d'un environnement cloud hybride. Red Hat contribue également à résoudre le problème via une session de découverte en tant que conseiller stratégique. Ceci permet aux clients de promouvoir de nouveaux services ou modèles d'affaires compétitifs non seulement pour introduire DevOps et des microservices, mais aussi pour fournir un GPU en tant que Service pour promouvoir l'utilisation de l'IA et de l'apprentissage automatique par un service conteneur OpenShift optimisé pour le GPU.

Red Hat, premier fournisseur mondial de solutions open source, utilise la puissance de technologies opensource innovantes pour soutenir la DX des clients par le biais de sa collaboration avec NTT Com. Spécifiquement, nous fournissons un environnement PoC via Nexcenter Labtm basé sur l'OpenStackPlatform de Red Hat, avec des capacités cloud hautement évolutives et plus sécurisées et l'OpenShift Container Platform de Red Hat, la plateforme Kubernetes d'entreprise la plus complète de l'industrie pour la construction d'un environnement cloud hybride. Red Hat contribue également à résoudre le problème via une session de découverte en tant que conseiller stratégique. Ceci permet aux clients de promouvoir de nouveaux services ou modèles d'affaires compétitifs non seulement pour introduire DevOps et des microservices, mais aussi pour fournir un GPU en tant que Service pour promouvoir l'utilisation de l'IA et de l'apprentissage automatique par un service conteneur OpenShift optimisé pour le GPU.

À l'avenir, NTT Com continuera d'enrichir le programme grâce à des partenariats avec des entreprises de diverses industries et des partenaires existants dans les TI ainsi que d'autres industries. NTT Com compte également étendre le programme dans la région d'Osaka au Japon et globalement en Thaïlande. Nous allons également coopérer avec des initiatives similaires en Allemagne et en Malaisie. On espère que les nouveaux services, savoir-faire et technologies générés grâce à ce programme évolueront en tant que normes de facto pour contribuer à la création de sociétés intelligentes.

En tant que DX EnablerTM, NTT Com aide les clients à transformer leurs entreprises et créer de nouvelles activités en utilisant des données numériques. La plateforme optimale de NTT Com pour l'utilisation utile des données numériques est en train d'être optimisée pour les services IA, la gestion des données, le soutien de la servitisation et l'IdO global en utilisant des services eSIM et réseau reliant de façon flexible de multiples clouds et transformant des données en veille et informations de valeur.

Vidéo promotionnelle de Nexcenter Labtm

https://www.youtube.com/watch?v=27AyyqkwMP0

Lien connexe :

NTT Communications va étendre son écosystème pour l'interconnexion de centres de données majeurs au Japon (communiqué de presse du 17 janvier 2019)

https://www.ntt.com/en/about-us/press-releases/news/article/2019/0117.html

Sociétés partenaires de Nexcenter Labtm

Hewlett-Packard Japan, Ltd.

EMC Japan K.K.

Red Hat K.K.

Intel Corporation

Panduit Corporation Japan Brunch

Murata Manufacturing Co., Ltd.

ABEJA, Inc.

Lenovo Enterprise Solutions Ltd. Japan

Raritan Japan, Inc.

Oracle Corporation Japan

NIHON FORM SERVICE CO., LTD.

NITTO KOGYO CORPORATION

CHUO ELECTRIC WORKS CO., LTD.

Kawamura Electric Inc.

Masaru Industries, Ltd.

NOHMI BOSAI LTD.

NEC Corporation

Hibiya Engineering, Ltd.

NTT FACILITIES, INC

NTT PC Communications Incorporated

SUPERMICRO K.K.

VMware K.K.

