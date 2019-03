Les premiers mineurs endothermiques de crypotmonnaie lancés par OnMiners





LUXEMBOURG, March 12, 2019 /PRNewswire/ --

OnMiners S.A (http://www.onminers.com ) s'est récemment distinguée en tant que première entreprise à lancer une incroyable gamme de rigs de minage endothermiques de cryptomonnaie. Grâce à une équipe d'investisseurs mettant tout en oeuvre pour rendre le minage des cryptomonnaies plus simple et rentable, OnMiners a lancé des rigs de minage efficaces utilisant la toute dernière technologie en matière de puce endothermique. Chaque produit propose le meilleur taux de hash disponible sur le marché tout en minimisant la consommation énergétique ainsi que la production de chaleur/bruit.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/833840/OnMiners_Logo.jpg )

Les trois rigs de minage d'OnMiners, appelés On2U, On4U, et OnTower, peuvent miner le Bitcoin, le Litecoin, l'Ethereum, le Monero, le Dash, et le Zcash. Les utilisateurs peuvent commencer à miner leur coins favoris de façon immédiate car toutes les unités sont pré-configurées et il suffit juste de brancher l'appareil. Ces rigs de minage se démarquent par leur fonctionnalité endothermique. Contrairement aux autres produits similaires disponibles sur le marché, ces mineurs absorbent l'énergie thermique environnante au lieu de l'évacuer. Cela garantit une faible consommation d'énergie inégalable au niveau des unités.

Voici ci-dessous les taux de hash proposés par les produits de minage des différents coins.

On2U : 140 TH/s pour le Bitcoin, 38 GH/s pour le Litecoin, 5 GH/s pour l'Ethereum, 230 KH/s pour le Monero, 1,3 TH/s pour le Dash, et 1,1 MH/s

On4U : 270 TH/s pour le Bitcoin, 75 GH/s pour le Litecoin, 9 GH/s pour l'Ethereum, 450 KH/s pour le Monero, 2,5 TH/s pour le Dash, et 2,1 MH/s

OnTower : 1620 TH/s pour le Bitcoin, 450 GH/s pour le Litecoin, 54 GH/s pour l'Ethereum, 2700 KH/s pour le Monero, 15 TH/s pour le Dash, et 12,6 MH/s

Tous les rigs de minage d'OnMiners peuvent être expédiés partout dans le monde, sauf dans les pays situés dans des zones de guerre. Ces produits sont compatibles avec les prises universelles comprises entre 110 V et 240 V, et viennent avec une garantie fabricant d'un an. Afin de minimiser le bruit, OnMiners a utilisé le système breveté de refroidissement de l'air sans bruit de l'entreprise.

« Avec des taux de hash encore inégalés jusqu'à présent, nous sommes convaincus que nos rigs de minage changeront vraiment la donne sur le marché », a déclaré Hisao Saito, PDG d'OnMiners.

Pour de plus amples informations sur OnMiners et ses produits, rendez-vous sur https://www.onminers.com/

À propos

OnMiners est une entreprise fondée par un groupe d'investisseurs qui ont placé des fonds dans la puce multi-algorithmique endothermique toute dernière génération. Son objectif est de livrer des mineurs de cryptomonnaie qui soient puissants, tout en consommant peu d'énergie. En utilisant la technologie des puces endothermiques, OnMiners propose une gamme complète de rigs de minage qui sont simples à installer et libèrent moins de chaleur comparé aux autres produits, ce qui permet aux utilisateurs de faire des économies sur leur facture d'énergie.

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 18:05 et diffusé par :