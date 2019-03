Développement économique régional au Saguenay-Lac-Saint-Jean - Québec et Ottawa accordent 358 000 $ pour favoriser la croissance d'Usinage numérique HB





DOLBEAU-MISTASSINI, QC, le 12 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Québec et du Canada accordent respectivement 158 000 $ et 200 000 $ à l'entreprise Usinage numérique HB pour qu'elle puisse accroître sa capacité de production afin de répondre à la croissance de ses ventes. Ce projet, évalué à 667 000 $, permettra de procéder à l'acquisition et à l'installation d'un centre d'usinage de même qu'à l'achat d'un système de contrôle de qualité ainsi que de différents outils et accessoires.

La députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et le député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, M. Richard Hébert, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'aide financière du gouvernement du Québec est octroyée sous forme de prêt sans intérêt, par l'entremise du programme ESSOR, et à même les fonds propres d'Investissement Québec. La contribution remboursable du gouvernement du Canada est quant à elle consentie en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC.

Citations :

« Depuis plusieurs mois, le carnet de commandes d'Usinage numérique HB est tellement rempli qu'elle doit recourir à de la sous-traitance ailleurs au Québec pour répondre à la demande. Grâce à notre soutien financier, l'entreprise pourra poursuivre sa croissance et demeurer compétitive. Le gouvernement est heureux de soutenir la réussite des entrepreneurs de la région, dont les projets contribuent à la vitalité économique de tout le Québec. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« Le développement économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l'ensemble du Québec passe par la croissance de la productivité et par la modernisation des entreprises, notamment celles du secteur manufacturier. C'est grâce à la détermination des entrepreneurs que nous pourrons mener le Québec encore plus loin et permettre à son économie d'être encore plus compétitive. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Usinage numérique HB s'est bâti une solide notoriété basée sur un savoir-faire hautement qualifié, au point d'offrir un formidable terreau pour l'innovation. Je suis fier de l'appui du gouvernement du Canada à cette entreprise performante, axée sur l'avenir et qui rayonne bien au-delà de notre région. »

Richard Hébert, député de Lac?Saint?Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès de toutes les organisations. À elle seule, elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi le gouvernement du Canada appuie les entreprises qui investissent dans des équipements qui les rendront plus performantes et profitables. Le financement annoncé aujourd'hui traduit cet engagement de manière concrète. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

Faits saillants :

Usinage numérique HB se spécialise dans l'usinage de précision à l'aide de machines à commande numérique. L'entreprise transforme le plastique, les métaux ferreux et non ferreux ainsi que l'acier et l'aluminium pour la clientèle industrielle et le secteur des articles promotionnels.

Le programme ESSOR du ministère de l'Économie et de l'Innovation vise à appuyer les projets d'investissement réalisés au Québec dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Depuis maintenant cinquante ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Liens connexes :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss .

. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

DEC sur les réseaux sociaux :

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn et YouTube.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 15:54 et diffusé par :