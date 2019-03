Un expert de l'imagerie 3D rejoint la start-up AIRY3D





MONTRÉAL, le 12 mars 2019 /CNW Telbec/ - AIRY3D, start-up montréalaise spécialisée en vision artificielle en 3D a annoncé aujourd'hui que le vétéran de l'imagerie 3D Paul K. Gallagher avait rejoint l'entreprise en tant que vice-président du marketing stratégique. M. Gallagher compte plus de 30 ans d'expérience dans le domaine et a occupé des postes d'exécutif et de leader de produit pour les meilleurs fabricants d'équipement d'origine (FEO) de capteurs d'imagerie, notamment chez Samsung Electronics, OmniVision Technologies, Micron Technology (Aptina/ON Semiconductor) ou encore STMicroelectronics (dont VLSI Vision). Plus récemment, M. Gallagher a travaillé pour LG Electronics à San José, où il était à la tête du programme d'imagerie biologique. Réputé dans le milieu pour son leadership éclairé, il est également conférencier et un interlocuteur de référence pour les études de marché.

« Je suis ravi de pouvoir faire une fois encore partie d'une nouvelle page de l'histoire de l'imagerie 3D. La plateforme DepthIQMD de AIRY3D détient le potentiel pour offrir des solutions de vision artificielle en 3D abordables à de nombreuses entreprises de haute technologie », confie Paul Gallagher. « La simplicité sans égal de DepthIQMD me ravit. »

« C'est un honneur pour AIRY3D de compter dans notre équipe une telle figure d'expertise et intrapreneur d'expérience. Sa connaissance stratégique et technique du secteur de l'imagerie 3D et de nos marchés cibles sera indispensable au fur et à mesure que nous développons nos partenariats avec les chefs de file des FEO d'imagerie et les clients finaux. », ajoute Dan Button, président et directeur général de AIRY3D.

DepthIQMD est une création de AIRY3D. Cet outil clé en main permet à de nombreux marchés émergents d'accéder à l'imagerie 3D, dans des domaines tels que les applications mobiles, l'automobile, la robotique, les maisons intelligentes, les réalités augmentées et virtuelles, et bien plus encore. La simplicité de cet outil, engendre des économies importantes en matériel, taille et charge de calcul. Il permet ainsi l'accès à des solutions 3D plus rapides, plus économiques et plus compactes, qui facilitent la mise en place de nombreuses applications liées à la vision humaine ou artificielle, notamment celles rendues possible par l'apprentissage automatique.

En juillet 2018, l'entreprise a récolté 10 millions de dollars US dans une ronde de financement de série A sursouscrite menée par Intel Capital, comprenant tous les investisseurs de la ronde d'amorçage initiale, soit CRCM Ventures, Nautilus Venture Partners, R7 Partners, Robert Bosch Venture Capital (RBVC) et WI Harper Group, ainsi que plusieurs investisseurs providentiels affiliés à TandemLaunch, la pépinière d'entreprises dont est issue AIRY3D. Ces fonds ont permis à AIRY3D de progresser dans son plan d'acquisition de licences et de travailler aux premières utilisations commerciales de sa plateforme de capteurs 3D DepthIQMD, grâce à des trousses d'évaluation de capteurs 3D disponibles pour aperçu dès 2019.

À PROPOS D'AIRY3D

Fondée en 2015 et issue l'année suivante de TandemLaunch, un incubateur établi à Montréal, AIRY3D offre une solution de vision artificielle 3D inégalée sur le plan de la simplicité. Combinant les avantages de notre masque de diffraction transmissif « TDM » avec les algorithmes logiciels de notre DepthIQMD, nous pouvons convertir tout capteur d'appareil photo en un capteur 3D capable de produire simultanément des images 2D de grande qualité et des cartes de profondeur intrinsèquement liées entre l'espace et le temps. Cette solution clé en main n'augmente pas l'espace nécessaire pour le module ou le capteur 2D et peut être développée en utilisant les techniques actuelles courantes de fabrication. La simplicité de notre solution DepthIQMD permet de réaliser des économies remarquables pour les capteurs 3D sur le plan du matériel, des frais de fabrication, de la vitesse et charge de calcul, de l'apprentissage machine, des besoins en bande passante et bien plus. AIRY3D collabore actuellement avec des chefs de file pour donner vie à la prochaine génération d'applications destinées à la biométrie, anti-usurpation, cartographie de l'espace, navigation, évitement des collisions, gestuelle humaine, interaction, présence et orientation. Ces applications sont recherchées par plusieurs marchés du futur dont la mobilité, les produits de consommation, l'automobile, la robotique et l'internet des objets, la réalité virtuelle ou augmentée et la sécurité. www.airy3d.com

Twitter : @AIRY3D

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/airy-3d

AngelList : https://angel.co/airy-3d

SOURCE AIRY3D

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 10:00 et diffusé par :