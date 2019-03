Ajinomoto Bio-Pharma Services annonce une augmentation de capital pour stimuler sa croissance





SAN DIEGO et WETTEREN, Belgique, 12 mars 2019 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services (« Aji Bio-Pharma »), fournisseur leader mondial de services de développement et de fabrication biopharmaceutique sous contrat, a fourni une mise à jour relative à plusieurs de ses projets de capitaux actuellement en cours à la fois aux États-Unis et en Belgique. Ces projets représentent au total plus de 100 millions $, et développeront les offres et capacités d'Aji Bio-Pharma à l'échelle mondiale. Outre la ligne de remplissage entièrement isolée et de conjugaison de produits hautement performante précédemment annoncée qui a récemment débuté ses opérations dans sa nouvelle installation de pointe basée à San Diego, Aji Bio-Pharma ajoute également une nouvelle ligne de remplissage flexible imbriquée et entièrement isolée, en installant des équipements automatisés d'emballage et d'étiquetage, ainsi qu'en modernisant ses capacités de flux continu et de fabrication d'IPA à petites molécules. Des informations supplémentaires figurent ci-dessous :

La ligne de remplissage Optima 7000 et la gamme de remplissage aseptique modernisée ont été lancées pour les opérations de remplissage aseptique des clients (flacons de 2 ml à 100 ml).

La ligne de remplissage HPP/ADC (système Isolator) devrait achever ses activités de validation, et devrait être lancée pour une utilisation BPF au cours du premier semestre 2019.

Une ligne de remplissage flexible imbriquée soutiendra une large gamme d'IPA de substances médicamenteuses, en augmentant la capacité de 50 %, ainsi qu'en permettant des tailles de lots plus grandes ainsi qu'une gamme plus large de volumes de remplissage aseptique pour les flacons, les seringues et les cartouches.

L'ajout d'équipements automatisés d'emballage et d'étiquetage offre des capacités de sérialisation et d'agrégation pour soutenir et se conformer à la loi Drug Supply Chain Security Act.

Les services de stérilisation des terminaux sont désormais proposés dans le cadre de projets de fabrication de produits médicamenteux exigeant cette étape.

Le flux continu et les modernisations de capacités fournissent une capacité et des ressources supplémentaires pour soutenir les demandes de plus en plus nombreuses en fabrication d'IPA à petites molécules.

Un nouveau laboratoire de contrôle de la qualité en Belgique augmentera les capacités opérationnelles, et soutient la demande croissante de la part de nos clients.

Reconfiguration des gammes de fabrication BPF en Belgique pour soutenir l'augmentation de la capacité HPAPI et améliorer la sécurité des processus grâce à des instruments supplémentaires.

« Ces investissements augmentent non seulement nos capacités au sein de nos installations basées aux États-Unis et en Belgique, mais représentent également un solide pas en avant en direction de l'accomplissement de notre énoncé de vision consistant à devenir un partenaire innovant leader et fiable pour nos clients et nos employés. Ce faisant, nous pouvons contribuer à ce qui nous importe le plus en tant que société, c'est-à-dire à améliorer et ainsi qu'à prolonger la vie des patients grâce aux médicaments que nous produisons », a déclaré David Enloe, PDG d'Ajinomoto Bio-Pharma Services. « Ces expansions de capacité permettent de veiller à ce que nous disposions des actifs et des capacités nécessaires pour répondre aux besoins actuels et futurs du secteur. Elles nous permettent également de nous assurer que nous continuons d'attirer les meilleurs talents au sein de nos équipes de classe mondiale. »

À propos d'Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services est une organisation de développement et de fabrication sous contrat entièrement intégrée, qui possède des sites en Belgique, aux États-Unis, au Japon et en Inde, et qui fournit des services de développement complet, de fabrication BPFa, ainsi que de finition de remplissage aseptique pour les IPA et intermédiaires à petites et grandes molécules. Ajinomoto Bio-Pharma Services offre une large gamme de plateformes et de capacités innovantes destinées à des programmes précliniques et pilotes portant sur des quantités commerciales, parmi lesquelles : la technologie d'expression protéique Corynex®, la synthèse d'oligonucléotides, les conjugaisons anticorps-médicament (CAM), les IPA haute puissance (HPAPI), la biocatalyse, la fabrication en flux continu, et bien plus encore. Ajinomoto Bio-Pharma Services s'engage à fournir un niveau élevé de qualité et de service pour répondre aux besoins de ses clients. Pour en savoir plus : www.AjiBio-Pharma.com

