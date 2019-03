Le Canada et la Saskatchewan appuient l'amélioration des routes afin d'assurer un transport plus sécuritaire et plus efficace pour les résidents





PRINCE ALBERT, SK, le 11 mars 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport modernes pour relier les collectivités, aider les entreprises à acheminer leurs marchandises vers les marchés des clients et bâtir une économie forte pour tous les Canadiens.

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et l'honorable Joe Hargrave, ministre responsable de la Société des investissements et député de Prince Albert Carlton, au nom de l'honorable Lori Carr, ministre de la Voirie et de l'Infrastructure de la Saskatchewan, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pour d'importants travaux d'amélioration routière en Saskatchewan.

Environ 259 kilomètres de route seront améliorés dans le cadre du projet, qui comprend des travaux sur quinze tronçons sur les routes 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 33 et 39. Une fois achevées, ces améliorations essentielles aideront à assurer la sécurité des conducteurs de la Saskatchewan, à améliorer la fluidité de la circulation et à stimuler le commerce afin de soutenir la croissance économique et une classe moyenne forte pour les années à venir.

Le gouvernement du Canada alloue 40,2 millions de dollars au projet dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada et le gouvernement de la Saskatchewan y consacre 41,5 millions de dollars.

Citations

« Grâce à de tels investissements, notre gouvernement rend les déplacements des personnes qui empruntent le réseau routier de la Saskatchewan plus sûrs et plus fluides. Ces travaux aideront les entreprises locales à soutenir la concurrence, favoriseront une meilleure qualité de vie pour les résidents et soutiendront la prospérité économique à long terme de la province. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Depuis 2008, notre gouvernement a fait des autoroutes et du transport une priorité grâce à des investissements records et à des améliorations en matière de sécurité. En tant que province enclavée, nous continuons d'investir pour maintenir notre compétitivité économique et pour augmenter le niveau de vie et la sécurité des gens.

L'honorable Lori Carr, ministre de la Voirie et de l'Infrastructure de la Saskatchewan

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De cette somme, plus de 10,1 milliards de dollars sont consacrés à des projets de commerce et de transport, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui sont disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Produit connexe

Document d'information : Le Canada et la Saskatchewan appuient l'amélioration des routes afin d'assurer un transport plus sécuritaire et plus efficace pour les résidents

Document d'information

Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan investissent dans des infrastructures bien planifiées qui faciliteront le transport des gens et des produits d'un bout à l'autre du pays, en plus de favoriser une croissance économique et une productivité soutenues pour les années à venir. Un financement fédéral-provincial conjoint totalisant 81 733 900 $ est alloué à des travaux visant à améliorer les conditions routières et la sécurité sur les quinze tronçons de route suivants, qui se trouvent dans le centre, au nord et au sud de la Saskatchewan.

Composante Lieu Description 1 Ville de Prince Albert Remise en état d'environ 23 kilomètres de route le long de la route 3, à l'est de la ville de Prince Albert. 2 Ville de Prince Albert Remise en état d'environ 13 kilomètres de route le long de la route 3, à l'ouest de la ville de Prince Albert. 3 Ville de Saskatoon Remise en état de 16 kilomètres le long de la route 7, à l'ouest de la ville de Saskatoon, et le long de la route 14, également à l'ouest de la ville de Saskatoon. 4 Village de Waseca; ville de Marshall Remise en état d'environ 24 kilomètres de voies en direction ouest le long de la route 16 entre le village de Waseca et la ville de Marshall. 5 Ville de Saskatoon Remise en état d'environ 15 kilomètres de voies en direction est et en direction ouest le long de la route 16, à l'est de la ville de Saskatoon. 6 Ville de Lanigan Remise en état d'environ 15 kilomètres de route le long de la route 16, à l'est de la ville de Lanigan. 7 Village de Paynton; ville de Maidstone Remise en état d'environ 11 kilomètres de voies en direction est le long de la route 16, de l'ouest du village de Paynton jusqu'à la ville de Maidstone. 8 Ville de North Battleford; ville de Cochin Remise en état d'environ 14 kilomètres de route le long de la route 4 entre la ville de North Battleford et le village de Cochin. 9 Hameau de Delmas Remise en état d'environ 8 kilomètres de voies en direction est le long de la route 16, à l'est du hameau de Delmas. 10 Ville de Fort Qu'Appelle Remise en état d'environ 25 kilomètres de voies en direction est et ouest le long de la route 10, à l'est de la ville de Fort Qu'Appelle. 11 Hameau de Kronau; ville de Regina Remise en état d'environ 21 kilomètres de la route 33 entre le hameau de Kronau et la ville de Regina. 12 Ville de Regina Remise en état d'une route combinée de 14 kilomètres le long de la route 6, située au nord de la ville de Regina, et le long de la route 11, dans la ville de Regina. 13 Village de Bethune Remise en état d'environ 19 kilomètres de voies en direction nord le long de la route 11, au nord du village de Bethune. 14 Village de Tompkins Remise en état d'environ 9 kilomètres de voies en direction ouest le long de la route 1, à l'ouest du village de Tompkins. 15 Ville de Milestone Remise en état d'environ 32 kilomètres de route le long de la route 39, au nord de la ville de Milestone.

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Saskatchewan : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/index-fra.html

Investir dans le Canada : plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

