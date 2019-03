Le gouvernement du Canada appuie les petites et moyennes entreprises québécoises des secteurs de l'acier et de l'aluminium





Le gouvernement investit 100 millions de dollars pour les PME à travers le pays, dont 26 millions de dollars au Québec

SAGUENAY, QC, le 11 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le gouvernement du Canada tient son engagement d'appuyer les travailleurs et les entreprises des secteurs de l'acier et de l'aluminium du Canada.

Aujourd'hui, Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, a lancé Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) - Acier et aluminium, une initiative nationale dans le cadre de laquelle le gouvernement du Canada investira 100 millions de dollars à l'échelle nationale, dont 26 millions de dollars par l'entremise de DEC, dans le soutien aux PME des secteurs de l'acier et de l'aluminium.

Livrée par les agences de développement régional (ADR), l'initiative Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) - Acier et aluminium fournira un appui ciblé aux travailleurs et aux entreprises des secteurs de l'acier et de l'aluminium du Canada. Cet appui prendra la forme de contributions non remboursables qui seront versées aux PME utilisatrices d'acier et d'aluminium pour des projets d'adoption de technologies innovatrices visant à améliorer la productivité, l'innovation ou la compétitivité et à créer des emplois hautement spécialisés.

Le secteur canadien de l'acier et de l'aluminium est un joueur important au sein de notre économie et de nos chaînes d'approvisionnement, puisqu'il offre de bons emplois à des milliers de Canadiens de la classe moyenne. Cette initiative permettra de faire bénéficier ces PME d'un appui uniforme dans toutes les régions du Canada, tout en s'assurant qu'il soit adapté aux besoins régionaux.

Citations

« L'initiative CERI - Acier et aluminium que DEC livrera au Québec, est importante pour nos régions et arrive à point nommé. Elle fera toute une différence en aidant les PME des secteurs de l'acier et de l'aluminium à se positionner dans un contexte économique difficile et en les encourageant à miser sur l'innovation pour saisir les nouvelles occasions qui en ressortiront. »

Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« En réponse aux tarifs injustes et illégaux imposés par les États-Unis et qui nuisent aux entreprises et aux travailleurs des deux côtés de la frontière, notre gouvernement a décidé d'appuyer les travailleurs canadiens de l'acier et de l'aluminium ainsi que les utilisateurs de leurs produits de calibre mondial. Notre investissement, qui vise à soutenir les producteurs et les utilisateurs de petite et moyenne taille à travers le pays, aidera les entreprises à innover pour stimuler leur productivité, se développer et prendre de l'expansion sur de nouveaux marchés afin de créer de bons emplois pour la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Les petites et moyennes entreprises de l'acier et de l'aluminium jouent un rôle important au sein de notre économie et de nos communautés en créant de bons emplois pour la classe moyenne. Notre gouvernement reconnaît que les PME sont essentielles à notre économie et qu'en investissant dans leur réussite, nous investissons dans la réussite de tous les Canadiens. »

L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les agences de développement régional sont l'une des quatre plateformes phares en innovation du Canada , les trois autres étant le Programme d'aide à la recherche industrielle, le Fonds stratégique d'innovation et le Service des délégués commerciaux du Canada .

, les trois autres étant le Programme d'aide à la recherche industrielle, le Fonds stratégique d'innovation et le Service des délégués commerciaux du . Le programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) renforce les objectifs du Plan pour l'innovation et les compétences en fournissant aux entreprises un soutien uniforme à l'échelle nationale, mais adapté à l'échelle régionale, pour favoriser leur productivité et leur expansion, et améliorer les grappes technologiques et les écosystèmes d'innovation dans toutes les régions.

Cette initiative pourrait appuyer environ 300 PME utilisatrices d'acier et d'aluminium au Canada .

. En 2017, l'industrie canadienne de l'acier et de l'aluminium employait plus de 33 500 Canadiens et a contribué à hauteur de 7,6 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada .

. Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.





