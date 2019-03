Le Circuit électrique inaugure une superstation de recharge à Saint?Apollinaire en collaboration avec le Groupe Filgo-Sonic





SAINT-APOLLINAIRE, QC, le 11 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Circuit électrique et le Groupe Filgo-Sonic ont dévoilé aujourd'hui, en présence du député fédéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound, qui représentait le ministre des Ressources naturelles du Canada, Amerjeet Sohi, une nouvelle superstation publique de recharge rapide pour les véhicules électriques à Saint-Apollinaire.

Située stratégiquement à la sortie 291 de l'autoroute 20, la route la plus achalandée du Québec, cette station-service de l'avenir offre quatre bornes rapides de 50 kilowatts permettant la recharge simultanée d'autant de véhicules. Le complexe en plein développement comprend aussi des pompes à essence et un dépanneur Super Soir ainsi que plusieurs bannières de restaurants.

La superstation de recharge a été financée par le Circuit électrique d'Hydro-Québec et par Ressources naturelles Canada dans le cadre de son Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement. Le Groupe Filgo-Sonic a généreusement offert l'espace nécessaire pour accueillir la superstation.

On compte actuellement près de 40 000 véhicules électriques immatriculés au Québec, et le Circuit électrique offre plus de 1 700 bornes, dont 176 rapides.

Pour suivre le déploiement des bornes ou s'informer sur l'électrification des transports, il est maintenant possible de suivre la nouvelle page Facebook du Circuit électrique.

Appui financier important de Ressources naturelles Canada

Dans le cadre de son Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement, Ressources naturelles Canada a retenu trois projets d'Hydro-Québec pour une aide financière avoisinant cinq millions de dollars. Ces montants serviront à financer l'installation d'une centaine de bornes rapides au Québec. Les trois projets retenus concernent l'aménagement de dix superstations de recharge de quatre bornes ainsi que le déploiement de quarante bornes rapides sur la Rive-Nord du fleuve Saint-Laurent et de vingt bornes rapides sur la Rive-Sud.

Citations

Gouvernement du Canada

« Grâce aux investissements dans des infrastructures vertes, il sera plus facile pour les Canadiens d'utiliser des moyens de déplacement plus écologiques. Nous sommes fiers de travailler avec Hydro-Québec à faire en sorte que les Canadiens aient accès à des solutions de transport propres et abordables qui contribuent à réduire la pollution et à créer de bons emplois pour la classe moyenne. »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre des Finances du gouvernement du Canada

Groupe Filgo-Sonic

« Le Groupe Filgo-Sonic est fier de collaborer avec le Circuit électrique d'Hydro-Québec pour la mise en place de plusieurs bornes de recharge rapide dans ses stations partout au Québec.

Notre entreprise est animée par la volonté d'être un joueur clé de la réalisation de projets innovants dans le domaine des énergies nouvelles. De par notre fort ancrage local aux quatre coins du Québec, nous voulons permettre à nos clients d'accéder à une diversité de services et de produits en énergie. »

Michel Lehoux, président-directeur général du Groupe Filgo-Sonic

Hydro-Québec

« Cette nouvelle superstation située près de Québec sur l'autoroute 20 représente un lieu additionnel de recharge rapide pour les électromobilistes. Notre volonté est de bien répondre aux besoins des conducteurs de véhicules électriques qui nous ont demandé plus de bornes rapides et de rassurer les futurs acheteurs quant à la disponibilité de notre réseau. »

France Lampron, directrice - Électrification des transports d'Hydro-Québec.

À propos du Groupe Filgo-Sonic

Groupe Filgo-Sonic est une société québécoise et un chef de file dans la distribution et l'offre au détail principalement d'essences, de diesels, de mazout, de propane et de lubrifiants. Depuis plus de 60 ans, nos activités sont au coeur des besoins en énergie de l'ensemble de la communauté. Nous permettons aux foyers de se chauffer et aux gens de se déplacer. Nous accompagnons les entreprises et les producteurs agricoles pour les aider à mener à bien leurs projets. Groupe Filgo-Sonic est animé par la volonté de rester près des besoins de ses clients avec son fort ancrage local au Québec et avec sa vision de desservir l'Est du Canada. L'entreprise se distingue également dans le secteur des énergies nouvelles, notamment avec la biomasse et la mise en place de bornes de recharge électrique avec Hydro-Québec. Groupe Filgo-Sonic réalise ses objectifs de constante croissance grâce à l'implication de ses 1?300 employés.

À propos du Circuit électrique

Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public du Québec. Il compte plus de 1 700 bornes de recharge publiques, dont 176 rapides, déployées dans 16 régions du Québec. Depuis son inauguration, quelque 325 partenaires privés et institutionnels se sont joints au Circuit électrique, et le réseau compte maintenant plus de 36 000 membres.

Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d'un service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 exploité et géré par CAA-Québec ainsi que d'un service de repérage de bornes. Le site Web lecircuitelectrique.com et l'application mobile Circuit électrique pour iOS et Android sont mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles bornes sont déployées. La carte de membre du Circuit électrique permet également aux utilisateurs d'accéder aux bornes de recharge des réseaux FLO et branché (eCharge Network du Nouveau-Brunswick).

