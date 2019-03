Euroclear a vécu une année record grâce à des initiatives stratégiques et des conditions de marché favorables





BRUXELLES, March 11, 2019 /PRNewswire/ --

Euroclear publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2018

Euroclear va organiser une présentation pour les investisseurs aujourd'hui, 11 mars, et proposer un service de streaming vidéo sur http://www.euroclear.com

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/832898/Euroclear_Logo.jpg )



Principaux éléments financiers

Le résultat d'exploitation augmente de 9 % par rapport à l'exercice 2017 pour se chiffrer à 1 335 millions d'euros Le résultat d'activité progresse de 4 % pour se chiffrer à 1 079 millions d'euros, notre modèle d'architecture ouverte et nos initiatives stratégiques ayant tiré profit des conditions de marché favorables Les revenus bancaires et autres revenus ont augmenté de 39 % en se chiffrant à 256 millions d'euros, sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis

Les charges d'exploitation sont restées stables dans l'ensemble en s'élevant à 814 millions d'euros, la poursuite des investissements dans notre offre aux clients et dans les initiatives axées sur la réglementation ayant été compensée par un contrôle rigoureux des coûts

Le bénéfice net a augmenté de 36 % pour se chiffrer à 322 millions d'euros

Le bénéfice net par action a connu une hausse de 21 % pour se chiffrer à 102,3 euros par action, alors qu'il était de 84,6 euros par action en 2017

par action, alors qu'il était de par action en 2017 Le Conseil d'administration indique un acompte sur dividende de 55 euros par action. Le dividende devrait être versé au quatrième trimestre 2019, après le succès de la réorganisation de l'entreprise

Principaux indicateurs d'exploitation

On constate un nombre record de transactions sur titres dénouées, réglées dans le groupe Euroclear pour une valeur équivalant à 791 000 milliards d'euros, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2017 et environ dix fois le PIB mondial

environ dix fois le PIB mondial La valeur moyenne des titres détenus pour le compte de clients d'Euroclear a continué de croître en 2018 pour atteindre 28 800 milliards d'euros, alors qu'elle était de 28 400 milliards d'euros en 2017

L'infrastructure de marché « Collateral Highway » d'Euroclear a mobilisé une moyenne de 1 200 milliards d'euros par an, ce qui représente une hausse de 7 %

Le nombre d'ordres de fonds acheminés par Euroclear a augmenté de 4 % pour se chiffrer à 10,9 millions en 2018

Mise à jour stratégique

Nous gardons fermement le cap sur la réalisation de nos trois objectifs stratégiques afin d'améliorer notre proposition aux clients, à savoir : renforcer notre réseau, l'élargir et le remodeler. Voici les points à souligner pour 2018 :

Lancement de l'accès d'un seul dépositaire central (CSD) à la plate-forme T2S de la Banque centrale européenne (BCE), ce qui constitue une passerelle efficace vers les liquidités de la zone euro pour les investisseurs internationaux

Poursuite des investissements dans les systèmes centraux, amélioration de la cyber-résistance et réponse aux exigences réglementaires qui se profilent, notamment celles de la directive CSDR ( Central Securities Depository Regulation )

) Les commentaires des clients sur les solutions de gestion des collatéraux restent positifs et Euroclear a reçu de grands éloges dans le cadre de l'enquête « Tri-Party Securities Financing » (financements de titres tripartites) menée par le magazine Global Custodian

Une gamme solide de marchés émergents qui souhaitent devenir « Euroclearable » pour faciliter les investissements internationaux

Exploration de nouvelles possibilités de fournir des services de données qui aident les clients à optimiser les collatéraux et les liquidités

Évolution de l'entreprise

Réussir le déménagement de la holding par excellence en Belgique, après l'approbation quasi unanime de nos actionnaires. Ceci garantit une situation du siège juridique de la société au sein de l'Union européenne

Les actionnaires ont également approuvé les modifications des statuts, ce qui signifie que la société dispose désormais d'une seule catégorie d'actions ordinaires

Le Conseil d'administration reconnaît le besoin de fournir une solution de liquidité à long terme à tous les actionnaires et examine actuellement les options qui s'offrent à lui pour assurer une mise en oeuvre ordonnée de cette solution

S'exprimant au sujet des résultats, Lieve Mostrey, présidente-directrice générale, a déclaré : « Euroclear a connu une excellente année où ses principaux indicateurs d'activité ont atteint des niveaux record, ce qui démontre l'attractivité de notre proposition et de notre stratégie ciblée. Dans une perspective d'avenir, nous continuerons d'investir dans notre offre aux clients et de garder fermement le cap sur la réalisation de nos objectifs stratégiques au bénéfice de toutes nos parties prenantes ».

Avis aux rédacteurs en chef

Le groupe Euroclear est le prestataire de services de post-marché qui a toute la confiance du secteur financier. Au coeur de ses activités, le groupe assure le règlement-livraison, la garde et le service financier de titres domestiques et transfrontaliers pour les obligations, les actions et les produits dérivés destinés aux fonds d'investissement. Euroclear est une infrastructure du marché de capitaux, à la solidité et aux performances éprouvées, qui s'est engagée à réduire les risques, à procéder à l'automatisation et à accroître l'efficacité à grande échelle pour sa clientèle mondiale consolidée.

Le groupe Euroclear se compose d'Euroclear Bank - notée « AA+ » par Fitch Ratings et « AA » par Standard & Poor's - ainsi que d'Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden et Euroclear UK & Ireland. Le groupe Euroclear a réglé l'équivalent de 791 000 milliards d'euros pour des opérations sur des titres en 2018, ce qui représente 230 millions de transactions domestiques et transfrontières, et il détient une moyenne de 28 800 milliards d'euros d'actifs pour ses clients.

Pour en savoir plus sur Euroclear, rendez-vous sur http://www.euroclear.com.

Communiqué envoyé le 11 mars 2019 à 03:00 et diffusé par :