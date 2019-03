Le gouvernement du Canada et 10 collectivités côtières autochtones choisissent un développeur de système d'information pour accroître la sensibilisation aux activités maritimes





OTTAWA, le 8 mars 2019 /CNW/ - Dans le cadre du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada veille à ce que nos côtes jouissent d'une protection moderne et évoluée et travaille en collaboration avec nos partenaires autochtones en vue d'y parvenir. Les côtes canadiennes soutiennent la vitalité des collectivités autochtones et côtières, favorisent les échanges internationaux, abritent de précieux écosystèmes et jouent un rôle clé en renforçant l'économie et en faisant progresser la classe moyenne.

Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre de Services publics et Approvisionnement Canada, et l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, ont annoncé que la société Fujitsu Conseil (Canada) Inc. a été sélectionnée en vue de développer et d'héberger un nouveau système d'information afin d'accroître la sensibilisation aux activités maritimes au Canada et d'en assurer la maintenance.

Ce système est une composante clé de l'Initiative de sensibilisation accrue aux activités maritimes, qui est financée dans le cadre du Plan de protection des océans. Selon l'Initiative, le gouvernement du Canada développera un système afin de mieux colliger des données sur les activités maritimes et d'en faire le suivi. Une fois le projet pilote lancé au printemps, les partenaires participants seront en mesure de mettre à l'essai le système et d'accéder en temps quasi réel à une gamme de renseignements maritimes utiles, notamment des données sur la circulation maritime et sur les zones de protection marine et des données météorologiques. Ce système aidera les collectivités côtières à accéder à des données pertinentes pour déterminer les routes de navigation, désigner les zones sensibles, accroître la sécurité sur l'eau et protéger l'environnement. Les représentants de 10 organisations autochtones travaillent en collaboration avec Transports Canada afin de mettre à l'essai ce nouveau système pendant cette période d'essai d'un an.

Les 6 et 7 février 2019, les représentants de 10 organisations autochtones du littoral canadien se sont réunis à Ottawa afin d'évaluer des solutions présentées par des sociétés qui développent le système de sensibilisation accrue aux activités maritimes. À la suite de ce processus d'évaluation, Fujitsu Conseil (Canada) Inc. a été sélectionnée et recevra 2,5 millions de dollars pour développer ce système. Il s'agit du plus important contrat attribué au Canada à ce jour dans le cadre du processus d'approvisionnement agile (par étapes).

Les 10 organisations autochtones qui organisent le projet pilote établiront les priorités pour les zones côtières locales et nationales et contribueront au projet en mettant à profit leur expertise et leurs connaissances traditionnelles. Les commentaires de ces partenaires clés constituent un aspect essentiel pour optimiser les changements et les mises à jour apportés au système, afin que celui-ci puisse répondre aux besoins des collectivités côtières de l'ensemble du Canada.

Citations

« Dans le cadre du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada est fier d'appuyer les projets qui améliorent la sécurité maritime et la protection de l'environnement. Ce contrat, qui résulte d'un processus d'approvisionnement agile et d'une collaboration avec les organisations autochtones, tirera parti de l'expertise canadienne afin d'élaborer une solution sur mesure qui permettra aux collectivités autochtones et côtières d'accéder à des données maritimes en temps quasi réel, ce qui contribue à protéger les personnes, l'environnement et les écosystèmes. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« La collaboration est un élément essentiel du Plan de protection des océans et ce projet est un bel exemple de ce que nous pouvons réaliser lorsque nous conjuguons nos efforts. Nous développons un nouveau système de sensibilisation accrue aux activités maritimes afin d'améliorer l'offre de renseignements et de données sur l'activité maritime, ce qui permettra également d'améliorer la collaboration entre le gouvernement du Canada et les collectivités, les organisations et les autres ordres de gouvernement. Les 10 organisations autochtones qui participent à ce processus ont joué un rôle de premier plan dans le cadre de l'évaluation; de plus, elles mettront à l'essai le système et y apporteront des améliorations tout au long du projet pilote. La sélection de la société retenue annoncée aujourd'hui constitue une étape importante dans le cadre de cette initiative marquante. »



L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Faits en bref

Le Plan de protection des océans constitue l'investissement le plus important jamais fait afin de protéger les côtes et les voies navigables du Canada . Cette stratégie nationale crée un système de sécurité maritime parmi les meilleurs au monde, un système qui génère des possibilités économiques aujourd'hui pour les Canadiens, et elle protège notre littoral et nos eaux pour les générations à venir. Le gouvernement du Canada a annoncé des initiatives d'une valeur de plus de 600 millions de dollars dans le cadre du Plan de protection des océans.

L'Initiative de sensibilisation accrue aux activités maritimes met en oeuvre un système Web convivial qui facilite l'accès qu'auront les peuples autochtones, les membres de collectivités locales et d'autres intervenants aux données sur les activités maritimes locales, comme la circulation maritime. L'Initiative de sensibilisation accrue aux activités maritimes, d'une durée de cinq ans et se chiffrant à 62,5 millions de dollars, a été annoncée en novembre 2017.

L'approvisionnement agile est une approche qui repose sur la collaboration en vue de favoriser l'amélioration continue. Dans une telle approche, le gouvernement et les partenaires de l'industrie joignent leurs efforts pour concevoir des processus d'approvisionnement axés sur les résultats. L'aboutissement de tels processus est l'obtention d'une valeur optimale et de résultats pour les Canadiens.

