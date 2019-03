La plateforme Uphold ouvre ses portes à un stable coin révolutionnaire





Uphold a annoncé aujourd'hui l'arrivée d'une cryptomonnaie stable avant-gardiste et qui affiche l'objectif de démocratiser les devises crypto. Baptisé Universal Dollar (UPUSD), ce stable coin est émis par Universal Protocol Pte. Ltd. et sera disponible dès son lancement sur la plateforme Uphold.

Premier stable coin à être coté sur la plateforme d'argent numérique Uphold, l'UPUSD est indexé à 1:1 sur le dollar américain. Il s'agit également du premier stable coin de ce genre à être frappé "on-chain" (avec enregistrement), en vérifiant chaque transaction archivée sur le registre blockchain public Ethereum, de manière à ce que les utilisateurs puissent s'assurer que l'UPUSD est adossé à 100% sur des dollars américains. Les dollars américains sont détenus par des banques situées aux États-Unis avec l'intention d'être admissibles à une assurance-dépôts "pass-through" (en transfert) de la FDIC, sous réserve des limitations en vigueur.

Lancé tout d'abord en Amérique latine, cette cryptomonnaie stable se comporte comme un actif financier abouti, avec une transparence absolue et des droits transférables. En outre, les porteurs admissibles d'UPUSD se trouvant en dehors des États-Unis pourraient bénéficier d'un retour annuel potentiel via la solution CredEarn de Cred, une application disponible sur la plateforme Uphold.

"L'Universal Dollar démontre que l'écosystème crypto tient enfin sa promesse en termes d'attractivité pour le grand public", déclare JP Thieriot, CEO d'Uphold. "D'une pertinence toute particulière dans les économies en développement, la protection, l'interopérabilité et les services financiers offrent des avantages certains aux membres d'Uphold."

Caractéristiques clefs d'un stable coin:

Accessibilité: se souvenir d'une clef privée complexe peut s'avérer difficile pour un grand nombre de titulaires de compte bancaire; les utilisateurs d'UPUSD peuvent accéder à leur clef privée et récupérer les actifs si nécessaire

se souvenir d'une clef privée complexe peut s'avérer difficile pour un grand nombre de titulaires de compte bancaire; les utilisateurs d'UPUSD peuvent accéder à leur clef privée et récupérer les actifs si nécessaire Transférabilité: les utilisateurs peuvent désigner les bénéficiaires autorisés à "rappeler" les actifs après une période prolongée d'inactivité du compte. La durée exacte d'inactivité et l'adresse sont configurées durant l'instanciation du portefeuille

les utilisateurs peuvent désigner les bénéficiaires autorisés à "rappeler" les actifs après une période prolongée d'inactivité du compte. La durée exacte d'inactivité et l'adresse sont configurées durant l'instanciation du portefeuille Transparence absolue: à chaque fois qu'un utilisateur achète des dollars américains sur la plateforme Uphold, il peut effectuer un échange et solliciter la frappe d'UPUSD. Le nouvel UPUSD est instantanément frappé dans la réserve Uphold, et cette transaction est archivée sur le registre blockchain Ethereum.

Cette cryptomonnaie stable est la première d'une série de tokens et de stable coins émis via l'Universal Protocol Alliance, une coalition regroupant certains des principaux acteurs du secteur, notamment Bittrex, Brave, Cred, CertiK, Blockchain at Berkeley, ainsi qu'Uphold. Cette coalition témoigne d'une volonté de faire progresser l'écosystème, en promouvant une adoption généralisée, tout en renforçant la confiance et en créant un sentiment de légitimité. Il s'agit d'un objectif commun, qui ne serait pas possible d'atteindre seul.

À propos d'Uphold:

Uphold est une plateforme d'argent numérique fournissant aux utilisateurs du monde entier un accès pratique et sécurisé aux devises traditionnelles, aux cryptomonnaies et à d'autres investissements. Uphold a déjà été la clef de voûte de plus de 4 milliards de dollars de transactions dans 184 pays, et couvre plus de 30 devises et quatre matières premières. La plateforme compte plus d'un million d'utilisateurs. Uphold est la seule plateforme financière à publier ses avoirs de réserves en temps réel. La société possède des bureaux à San Francisco, à New York, au Portugal, à Londres et à Mexico. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.uphold.com, ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, et LinkedIn. Pas homologué dans toutes les juridictions.

Note: CredEarn est un accord de prêt, non une relation de dépôt. L'intérêt court sur les montants empruntés par Cred, et il est calculé sur un taux d'intérêt simple en fonction du nombre de jours et de la somme des actifs empruntés. Les clients ne pourront pas tous participer et les fonds ne pourront pas tous faire l'objet d'emprunts. Le programme CredEarn est proposé uniquement par CRED LLC aux ressortissants non américains souscrivant explicitement au service. Des clauses et conditions supplémentaires seront appliquées. Les prêts CredEarn n'ont pas été enregistrés par CRED LLC dans le cadre du Securities Act américain de 1933, tel qu'amendé, et ne peuvent être proposés ni vendus aux États-Unis ou à un ressortissant américain à défaut d'enregistrement ou d'exemption applicable aux exigences d'enregistrement.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

