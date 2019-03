Les résidents de Whitehorse bénéficieront de conditions plus sécuritaires sur la route de l'Alaska





WHITEHORSE, le 8 mars 2019 /CNW/ - Une économie prospère requiert des investissements stratégiques dans des infrastructures de transport qui permettent d'assurer le déplacement efficace et sécuritaire des personnes et des biens. Investir dans des infrastructures de transport modernes aide aussi à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des résidents du Nord.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et l'honorable Richard Mostyn, ministre de la Voirie et des Travaux publics du Yukon, ont annoncé l'octroi d'un financement pour des projets d'amélioration de la sécurité sur la route de l'Alaska.

Les projets permettront d'accroître la sécurité, l'efficacité et la mobilité sur la route. Un des projets qui profitera aux résidents de Whitehorse et du Yukon consiste à prolonger le chemin Range au sud de son emplacement actuel, à aménager une nouvelle intersection sur la route de l'Alaska et à fermer l'intersection existante qui rejoint la promenade Sumanic, afin de rendre l'accès plus sécuritaire.

Les projets visent également à aménager des passages pour piétons et des sentiers polyvalents qui seront reliés au réseau de sentiers de la ville de Whitehorse, ce qui rendra les déplacements à pied ou à bicyclette plus sécuritaires. Ces améliorations permettront aux résidents du Yukon de se déplacer en toute sécurité dans le centre-ville de Whitehorse et dans la région pendant de nombreuses années.

Le gouvernement du Canada alloue près de 13,2 millions de dollars au projet et le Yukon y consacre un montant maximal de 4,4 millions de dollars dans le cadre du Fonds des petites collectivités.

« Ces importants projets permettront d'améliorer la sécurité des résidents de Whitehorse et des collectivités du Yukon qui empruntent la route de l'Alaska. De plus, l'amélioration des déplacements et du transport des marchandises dans la région profitera à l'économie locale et améliorera la qualité de vie des résidents des collectivités voisines. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de transport pour soutenir l'activité économique sur notre territoire et maintenir les liens entre nos collectivités. Ce financement nous permettra de faire en sorte que la circulation sur la route de l'Alaska se fasse de la façon la plus sécuritaire et la plus efficace possible. »

L'honorable Richard Mostyn, ministre de la Voirie et des Travaux publics du Yukon

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars appuient les projets d'infrastructure qui visent à répondre aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, notamment grâce à des installations visant à soutenir la sécurité alimentaire, à des routes d'accès locales et à l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars sont versés dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique afin de favoriser la sécurité énergétique dans les territoires.

