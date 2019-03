/R E P R I S E -- Avis aux médias : La SCHL publiera son plus récent MSL/





OTTAWA, le 7 mars 2019 /CNW Telbec/ -La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son plus récent rapport Le marché sous la loupe (MSL) sur la propriété et la participation aux marchés de l'habitation par des non-résidents selon le type de propriété, la période de construction et la valeur d'évaluation foncière en Colombie-Britannique, en Ontario et en Nouvelle-Écosse.

Le rapport sera disponible le 12 mars 2019, ici, à 11 h 30 (heure de l'Est).

Une séance d'information technique à l'intention des médias donnée par des économistes de la SCHL et de Statistique Canada débutera à 11 h 30 (heure de l'Est).

Numéro de téléphone pour la conférence : 1-866-288-0540

Le marché sous la loupe aborde des sujets particulièrement liés au logement au Canada. Le rapport fournit des constats, des analyses et des renseignements qui favorisent la prise de décisions éclairées dans les secteurs du logement et du financement de l'habitation.

