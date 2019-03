SEAT s'apprête à commémorer la Journée internationale de la femme en soulignant des contributions importantes des femmes faites à l'industrie automobile





- SEAT reconnaît que des femmes sont à l'origine de plusieurs innovations qui ont façonné le secteur automobile

- Le marquage au sol, les clignotants et les rétroviseurs sont tous le résultat d'un esprit créatif féminin

MARTORELL, Espagne, 8 mars 2019 /PRNewswire/ -- À l'approche de la Journée internationale de la femme le 8 mars, SEAT annonce son intention de rendre hommage à des contributions importantes des femmes à l'industrie automobile. La marque est convaincue qu'il est impératif de faire remarquer que les rétroviseurs, le marquage au sol et les clignotants ont tous été inventés par des femmes. Ces pionnières ont façonné le secteur automobile avec leurs innovations, et ont montré la voie aux générations suivantes. SEAT souhaite reconnaître et commémorer cinq femmes qui ont révolutionné le monde de la conduite grâce à leur talent et à leur courage.

Ces femmes incluent June McCarroll (1867-1954) pour la ligne de division au milieu de la route. SEAT s'est depuis appuyée sur cela en développant l'assistant de maintien sur la voie comme l'explique Lluïsa Tomás : « Nous avons actuellement des systèmes qui aident les automobilistes à rester à l'intérieur de leur voie, comme l'assistant de maintien sur la voie, et les avertit en cas de déviation de trajectoire involontaire. Il fonctionne avec une caméra située derrière le rétroviseur qui détecte les marquages au sol et la position du véhicule. Si la voiture dévie de sa trajectoire, l'assistant envoie un avertissement. Ce système s'active une fois que la vitesse de 65 km/h est atteinte. »

SEAT souhaite également rendre hommage à Florence Lawrence (1886-1938) pour ses contributions aux systèmes de signalisation comme les clignotants et les feux de freinage. Maite Paris, qui est responsable du développement de l'éclairage frontale chez SEAT, pense que ces innovations jouent un rôle essentiel dans la sécurité routière, évitant de nombreux accidents, en particulier les collisions par l'arrière. SEAT s'est efforcée d'améliorer cet aspect, comme l'indique Maite : « Nous disposons aujourd'hui de systèmes de signalisation et d'éclairage LED avec un temps d'activation beaucoup plus faible, et dans le cas des clignotants, ils permettent l'introduction du dynamisme dans le domaine, les rendant plus visibles. En plus d'être des éléments fondamentaux du design d'une voiture, les systèmes LED ont l'avantage de durer plus longtemps tout en consommant moins. »

Les efforts déployés par SEAT pour améliorer les essuie-glaces et les systèmes de sécurité dans les mauvaises conditions climatiques sont mis en relief par Leyre Olavarría, qui est responsable du service Info-divertissement et voiture connectée chez SEAT : « Les systèmes de sécurité d'une voiture en cas de mauvais temps ont évité d'innombrables accidents, mais nous pouvons faire encore mieux. Grâce aux applications et aux nouveaux services de mobilité, les véhicules connectés nous permettent de planifier des trajets, de les adapter en temps réel en fonction de facteurs tels que le climat, et de recommander la meilleure option de transport pour rejoindre notre destination. » Cela est attribuable à un dispositif innovant créé en 1902 par Mary Anderson (1866-1953) pour nettoyer les pare-brises.

Enfin, SEAT aimerait rendre hommage à Dorothy Levitt, la « femme la plus rapide sur Terre » (1882-1922) pour sa contribution au rétroviseur. Teresa Salinas, chargée des systèmes de toit et des rétroviseurs intérieurs chez SEAT, souligne que « le présent et l'avenir reposent sur des assistants qui aident les automobilistes et leur donnent une vision complète. Par exemple, la caméra arrière qui facilite les manoeuvres de stationnement ou le système qui détecte les angles morts dans le rétroviseur extérieur. Le rétroviseur de Dorothy Levitt, qu'elle a inventé afin de mieux voir la circulation derrière elle, est aujourd'hui doté de fonctionnalités supplémentaires qui incluent des capteurs qui s'adaptent à la lumière extérieure pour une vision améliorée, des informations à l'intention de l'automobiliste et des caméras. Et nous continuons à ajouter encore plus de fonctionnalités par le biais de solutions technologiques qui seront bientôt commercialisées sur nos nouveaux modèles. Rien n'arrête l'innovation. »

À propos de SEAT

SEAT est la seule société à concevoir, développer, fabriquer et commercialiser des voitures en Espagne. Il s'agit d'un membre du groupe Volkswagen, multinationale dont le siège est situé à Martorell (Barcelone), exportant 80 % de ses véhicules, et étant présent dans plus 80 pays sur l'ensemble des cinq continents. En 2018, SEAT a vendu 517 600 voitures, la plus grande quantité dans l'histoire de la marque, créée il y a 68 ans.

Le groupe SEAT emploie plus de 15 000 professionnels et compte trois centres de production : Barcelone, El Prat de Llobregat et Martorell, où la société fabrique les modèles Ibiza, Arona et Leon, très populaires. Par ailleurs, la société produit l'Ateca et la Toledo en République tchèque, la Tarraco en Allemagne, l'Alhambra au Portugal et la Mii en Slovaquie.

La multinationale possède un centre technique, qui opère comme un pôle de connaissances réunissant 1 000 ingénieurs focalisés sur le développement d'innovations pour le plus grand investisseur industriel d'Espagne en R&D. SEAT intègre déjà la technologie de connectivité la plus récente dans sa gamme de véhicules et est actuellement engagée dans le processus de numérisation mondial de la société afin de promouvoir un avenir mobile.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=JmIQ7bl3ge0

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/832329/SEAT_Women.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/832330/SEAT_Women_Mind.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/832331/Leyre_Olavarria.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/797359/SEAT_Logo.jpg

