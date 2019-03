Mise en garde de CAA-Québec contre les odomètres trafiqués





Une équipe de JE prouve que c'est encore une pratique courante

QUÉBEC, le 7 mars 2019 /CNW Telbec/ - Ce n'est pas parce que les voitures récentes sont truffées d'ordinateurs, d'écrans et de boutons que le compteur kilométrique ne peut pas être trafiqué comme dans le temps, révèle un reportage de JE auquel CAA-Québec a participé. État des lieux, et conseils pour éviter cette entourloupe encore trop courante.

=> Voir le reportage de JE sur les odomètres trafiqués de l'émission du 7 mars 2019.

L'équipe de JE prouve de façon éloquente que cette pratique frauduleuse est encore bien présente sur le marché de l'auto usagée. On constate aussi la déconcertante facilité avec laquelle un bidouilleur peut «?reculer?» le temps et les kilomètres.

Recul d'odomètre?: une question de gros sous

Les motivations du stratagème sont évidentes?: on cherche à réactiver la garantie ou encore à vendre le véhicule plus cher. Un exemple? Entre 180?000?km et 60?000?km, l'estimation de la valeur d'une Honda Civic 2015 passe de 5?300?$ à 11?300?$! «?Pour l'acheteur floué, c'est comme jeter une partie de son argent dans le feu. C'est aussi, potentiellement, des ennuis mécaniques et des entretiens qui arriveront beaucoup plus vite qu'attendu?», précise Pierre-Serge?Labbé, vice-président des services automobiles de CAA-Québec.

Ces tromperies sont coûteuses pour les consommateurs, mais sont aussi difficiles à prouver. Les recours peuvent être lourds. Voilà autant de raisons de rester sur ses gardes lorsqu'on magasine un véhicule d'occasion. Voici quelques trucs.

Des trucs pour éviter un compteur trafiqué

Faites-vous confiance!

Quand c'est trop beau pour être vrai... Il faut faire confiance à son instinct et éviter d'acheter une voiture pour laquelle on a un mauvais pressentiment.

À propos de CAA-Québec

CAA-Québec, organisme à but non lucratif, assiste chacun de ses membres en offrant des avantages, des produits et des services dans les domaines de la mobilité, du voyage, de l'assurance et de l'habitation.

Suivez-nous sur Twitter et Facebook

SOURCE CAA-Québec

Communiqué envoyé le 7 mars 2019 à 11:22 et diffusé par :