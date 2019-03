Le gouvernement du Canada lance un appel de concepts pour des projets aidant les nouveaux arrivants à accéder plus rapidement au marché du travail





THUNDER BAY,ON, le 7 mars 2019 /CNW/ - Le Canada est reconnu comme un chef de file mondial de l'établissement et de l'intégration des nouveaux arrivants. Cependant, les nouveaux arrivants formés à l'étranger qui arrivent au Canada ont souvent de la difficulté à faire reconnaître leurs titres de compétences pour se trouver un emploi de bonne qualité. Le gouvernement du Canada aide les nouveaux arrivants à obtenir leurs titres de compétences et à acquérir leur première expérience professionnelle au Canada, afin qu'ils fassent profiter le Canada de leurs études et compétences plus rapidement.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a lancé un appel de concepts dans le cadre du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers (PRTCE). Doté d'une enveloppe totale de 10 millions de dollars, cet appel de concepts permettra de financer environ 15 projets visant à aider de nouveaux arrivants à trouver du travail.

Le gouvernement recherche des idées novatrices et collaboratives de la part des intervenants pour surmonter certains obstacles afin d'améliorer l'intégration des nouveaux arrivants hautement qualifiés. Aider les gens, y compris les nouveaux arrivants formés à l'étranger, à trouver et à conserver de bons emplois bien rémunérés fait partie du plan du gouvernement pour faire croître notre économie et renforcer la classe moyenne.

« Aider les nouveaux arrivants à acquérir de l'expérience de travail au Canada dans leur domaine leur permet de se joindre à la population active plus rapidement, ce qui est essentiel à la croissance de notre économie et au renforcement de notre classe moyenne. Grâce à cet appel de concepts, nous donnons à un plus grand nombre de nouveaux arrivants une chance réelle et juste de réussir au Canada. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Il n'y a rien de plus décevant que de voir le talent et l'expérience gaspillés lorsque de nouveaux arrivants ne peuvent pas s'intégrer rapidement et en douceur à la population active du Canada en raison de problèmes de titres de compétences et d'agrément. Notre région a besoin de personnes hautement qualifiées pour occuper les postes difficiles à pourvoir du marché du travail. Tous les progrès en matière d'agrément et de reconnaissance des compétences et de l'expérience des nouveaux arrivants contribueraient à répondre aux besoins des employeurs et à faire croître notre économie. Un système amélioré qui permettrait d'évaluer et de reconnaître les titres de compétences et l'expérience de travail acquis dans d'autres pays aiderait à la fois les nouveaux arrivants et rassurerait les employeurs. »

- Cathy Woodbeck, directrice générale, Thunder Bay Multicultural Association

Le Programme de prêts pour la reconnaissance des titres de compétences étrangers offre jusqu'à 15 000 $ aux bénéficiaires admissibles pour couvrir les coûts liés à la reconnaissance de leurs titres de compétences et fournit un soutien direct à l'emploi.

L'appel de concepts sur l'innovation et l'emploi des nouveaux arrivants qualifiés s'inscrit dans le troisième volet de la Stratégie d'emploi ciblée pour les nouveaux arrivants (aide pour acquérir une première expérience de travail au Canada dans leur profession ou leur domaine de compétence).

Les nouveaux immigrants présentent un taux d'emploi plus faible (62,2 %) que les non-immigrants (71,7 %) selon les données du recensement de 2016.

Les nouvelles arrivantes issues des minorités visibles sont plus susceptibles d'être au chômage. Le taux de chômage des nouvelles arrivantes issues de minorités visibles (9,7 %) est supérieur à celui des nouveaux arrivants issus de minorités visibles (8,5 %) et de minorités non visibles (6,4 %), selon les données du recensement de 2016.

Stratégie d'emploi ciblée pour les nouveaux arrivants

La stratégie d'emploi ciblée pour les nouveaux arrivants, annoncée dans le budget de 2017, comprend les trois composantes suivantes pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer au marché du travail :

des mesures de soutien préalables à l'arrivée; un programme de prêts pour aider les nouveaux arrivants à assumer les frais liés à la reconnaissance de leurs titres de compétences étrangers; de l'aide pour acquérir une première expérience de travail au Canada dans un domaine connexe lié à leur profession.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Le Programme d'établissement d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) procure aux nouveaux arrivants admissibles des renseignements sur la vie au Canada et sur la communauté où ils comptent s'établir, ainsi que sur la formation linguistique, l'aide à l'emploi et les liens avec des immigrants établis et des Canadiens. L'investissement de près de 778 millions de dollars d'IRCC permettra de combler les besoins des nouveaux arrivants dans les provinces et les territoires du Canada (à l'exception du Québec). IRCC a annoncé une enveloppe de 31,9 millions de dollars sur trois ans pour un projet pilote visant à améliorer l'emploi et l'avancement professionnel des nouveaux arrivants issus de minorités visibles en éliminant les obstacles qu'ils rencontrent.

Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers

Le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers (PRTCE) vise à améliorer l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants formés à l'étranger. Le Programme fournit des fonds aux provinces, aux territoires et à d'autres intervenants - y compris des organismes à but non lucratif, des organismes de réglementation, des établissements postsecondaires, des intervenants sectoriels et des employeurs - et travaille avec eux pour mettre en oeuvre des projets qui facilitent l'évaluation et la reconnaissance des qualifications acquises dans d'autres pays.

Le PRTCE finance des projets qui :

simplifient et harmonisent les processus de reconnaissance des titres de compétences;

accordent des microprêts servant à rembourser certains des coûts associés à la reconnaissance des titres de compétences étrangers;

mettent à l'essai des façons efficaces d'aider les nouveaux arrivants qualifiés à obtenir leur première expérience de travail au Canada dans leur domaine.

Prêts pour la reconnaissance des titres de compétence étrangers

Les nouveaux arrivants doivent pouvoir surmonter les obstacles financiers associés à la reconnaissance des titres de compétences étrangers pour s'intégrer avec succès au marché du travail. Le gouvernement du Canada affecte chaque année 7 millions de dollars au PRTCE afin d'accorder aux nouveaux arrivants des prêts et des services de soutien (p. ex. des consultations professionnelles et des conseils financiers) afin qu'ils puissent surmonter les obstacles qu'ils rencontrent.

Projet pilote sur l'expérience professionnelle

Les nouveaux arrivants qui reçoivent de l'aide pour surmonter l'obstacle que représente le manque d'expérience de travail au Canada s'intégreront plus rapidement au marché du travail. Le gouvernement du Canada a investi 3,5 millions de dollars dans le projet pilote Expérience de travail au Canada afin d'aider 1 200 nouveaux arrivants hautement qualifiés, dont la moitié sont des femmes, sur une période de 24 mois.

Appel de concepts - Innovation et emploi des nouveaux arrivants qualifiés

L'appel de concepts s'adresse aux intervenants admissibles ayant de l'expérience dans la reconnaissance des titres de compétences étrangers et dans l'intégration des nouveaux arrivants hautement qualifiés au marché du travail, tels que les organismes de réglementation, les associations professionnelles et les syndicats.

Le gouvernement est à la recherche d'idées de la part des intervenants admissibles qui pourraient aboutir à la conception et à la mise en oeuvre de projets d'aide à l'emploi novateurs pour les nouveaux arrivants hautement qualifiés ou améliorer les processus de reconnaissance des titres de compétences étrangers. L'appel de concepts permettra de choisir 15 projets sur 30 mois, assortis d'une enveloppe maximum de 800 000 $ par projet.

L'appel d'idées se fait en deux étapes simples.

Les intervenants admissibles doivent présenter un aperçu de leurs idées au plus tard le 11 avril 2019.

Les intervenants dont les idées auront été retenues seront invités à présenter une proposition complète.

La date limite de la présentation des idées est le 11 avril 2019, à 14 h (heure de l'Est).

