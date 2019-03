EASA et ANAC approuvent le système ADS-B Out d'AerTrak pour le Boeing de série 757-200





AerSale®, un fournisseur mondial d'avions à mi-vie, de moteurs, de matériel utilisable d'occasion et de services MRR, a annoncé aujourd'hui que l'Agence européenne de la sécurité aérienne (European Aviation Safety Agency, EASA) et l'Agence nationale de l'aviation civile du Brésil (Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC) avaient approuvé l'installation du système ADS-B Out AerTraktm de la société sur le Boeing de série 757-200 (ESEA 10068771) et (ANAC 2018S12-05). L'année dernière, l'Agence fédérale américaine de l'aviation (Federal Aviation Administration, FFA) a approuvé AerTrak pour le Boeing de série 737 NG (ST04009NY) et le Boeing de série 757-200 (ST04011NY) en conformité avec la réglementation sur la surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) de la FAA.

« Cette validation réaffirme notre engagement envers notre clientèle européenne et d'Amérique latine », a déclaré Iso Nezaj, directeur technique chez AerSale. « Avec l'avantage de l'absence des frais de certification, les opérateurs disposent désormais d'un système ADS-B Out pleinement conforme. AerTrak s'étend actuellement à davantage de types d'avions, ce qui fera de cette solution un choix évident pour encore plus d'opérateurs dans le monde entier. »

L'ADS-B fournit une exactitude de navigation accrue grâce à un suivi précis via les signaux GPS (positionnement global par satellite). La technologie réduit le risque, améliore la sécurité et augmente la couverture de navigation, particulièrement dans les zones reculées hors de portée des radars. En outre, l'ADS-B permet des plans de vol plus directs, entraînant des économies de temps et de coûts, tout en réduisant les émissions. Cette technologie optimise la connaissance situationnelle pour le contrôle du trafic aérien avec des capacités ADS-B Out et est imposée par la FAA avec prise d'effet en janvier 2020, puis par l'EASA en juin 2020.

Les kits AerTrak comprennent toutes les pièces nécessaires et peuvent être installés par les techniciens d'AerSale dans tout hangar à travers le monde, un processus ne demandant généralement que trois jours de temps d'arrêt. À l'heure actuelle, le délai de livraison pour les commandes d'AerTrak est de quatre semaines, ce qui permet aux compagnies aériennes d'éviter les arriérés potentiels dans leurs centres d'installation, les pénuries de composants et les hausses de prix à mesure que l'échéance de conformité 2020 approche.

À propos d'AerSale

Leader mondial de l'aviation célébrant ses dix années d'existence, AerSale est spécialisé dans la vente, la location et l'échange d'avions, de moteurs et de composants d'occasion, et fournit une large gamme de services de maintenance, de réparation et de révision (MRR) et de services d'ingénierie pour les avions commerciaux et leurs composants. AerSale propose également des services de gestion d'actifs aux propriétaires d'avions en fin de vie, et de portefeuilles de moteurs. Basée à Coral Gables, en Floride, AerSale a des bureaux et des opérations aux États-Unis, en Europe et en Asie.

