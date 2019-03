À la demande générale, Solar Equation en prolongation au MNBAQ!





L'installation de Rafael Lozano-Hemmer en place jusqu'au 11 avril grâce à SACO

QUÉBEC, le 6 mars 2019 /CNW Telbec/ - Fascinés par la beauté et la majesté de Solar Equation, l'oeuvre de Rafael Lozano-Hemmer qui brille de 1 000 feux depuis septembre dernier dans le Grand hall du pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), les visiteurs ont été nombreux à vouloir profiter de l'oeuvre plus longtemps. Leur voeu est en partie exaucé grâce à SACO - société spécialisée dans la définition et la création de dispositifs DEL, média et vidéo de haute performance - qui a élaboré l'installation d'éclairage interactive de Solar Equation, conçu et dirigé par l'artiste et mis en réalité par SACO, puisque l'oeuvre sera présentée en prolongation jusqu'au 11 avril prochain au MNBAQ. Les citoyens de Québec, les touristes ainsi que tous les visiteurs du Musée continueront d'admirer ce chef-d'oeuvre spectaculaire et unique, visible de jour comme de nuit, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des murs du Musée, et ce gratuitement.

Au-delà de la représentation du Soleil, un message universel

Visiteurs et passants pourront non seulement être éblouis par la magnificence de Solar Equation, mais aussi être émus par cette représentation hautement technologique de l'astre solaire, symbole de puissance, rappelant du même souffle toute notre fragilité et notre rapport à l'univers. En nous rassemblant autour d'une expérience commune, l'installation monumentale vient également sensibiliser le public au réchauffement climatique ainsi qu'à l'importance de l'énergie solaire comme contre-mesure et à notre rapport à l'environnement vivant. Quel privilège de présenter un symbole aussi percutant dans un espace public signifiant du Musée, soit celui qui s'ouvre sur Grande Allée, au coeur du Quartier des arts!

La philanthropie pour poursuivre l'exposition Solar Equation

D'ici le 11 avril prochain, les équipes poursuivent leurs efforts auprès des grands donateurs, des passionnés d'art et des philanthropes, afin de conserver Solar Equation dans son parfait écrin de verre, le pavillon Pierre Lassonde, le plus longtemps possible et d'en faire profiter un maximum de visiteurs.

SACO Technologies

SACO est une société avant-gardiste montréalaise, qui se consacre à l'amélioration des technologies DEL dans le domaine de l'éclairage et des médias depuis 1987. Avec des bureaux en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, les équipes de SACO sont fortes de 30 ans d'expérience dans le développement et la distribution d'éclairage à semi-conducteurs DEL et de solutions médias. L'étendue de l'expérience et le savoir-faire des équipes de SACO assurent le lien entre architectes, designers, gérants de tournées et autres professionnels de manière harmonieuse et performante. Elle combine l'intégration de la technologie, du design et de la fabrication pour fournir des produits d'éclairage et des éléments médias de haute qualité destinés tant au marché du commerce de détail ou du marché spécialisé de niche. SACO est un fabricant novateur avec une présence marketing et commerciale dans le monde entier. La technologie de pointe de SACO, son engagement dans la recherche et le développement, son expérience de plus de 30 ans et son succès sur le marché mondial lui valent sa place de leader dans la production de systèmes d'éclairage à semi-conducteurs et de vidéo DEL. Le potentiel de leur technologie DEL repose sur un système d'exploitation exclusif mis au point au terme de plusieurs années d'ingénierie. Celui-ci est la clé de voute de la performance des systèmes à semi-conducteurs SMARTVISION® et SHOCKWAVE® depuis leur lancement en 1996. En plus de son département de R&D (recherche et développement) de pointe et de ses fortes capacités de production, SACO propose, grâce à la coopération de ses quatre divisions et leur savoir-faire unique, toute une panoplie de produits et de services innovants.

Solar Equation, détails techniques

OEuvre à grande échelle, reconstitution hautement technologique du Soleil, Solar Equation est 400 millions de fois plus petite que l'astre du jour. La sphère, de 3 m de diamètre, pèse 1 500 kg. Elle comprend 25 580 lumières à DEL réparties sur 342 réglettes disposées selon les équations de Fermat qui décrivent la phyllotaxie des plantes. Elle ne comprend donc aucun point de fuite.

Un affichage volumétrique sphérique simule les turbulences, les éruptions et les taches à la surface du Soleil. L'animation émergeant de l'oeuvre est calculée à l'aide d'équations de dynamique des fluides, comme les équations de réaction-diffusion, de Navier-Stokes, de bruit de Perlin et de flammes fractales, en tenant compte des dernières images des observatoires solaires SDO et SOHO de la NASA. Il ne s'agit pas d'une vidéo en boucle, mais bien d'une simulation en temps réel, sans répétition.

Solar Equation, une oeuvre emblématique en constante mutation, est inspirée, d'une part, d'artistes latino-américains aux oeuvres géométriques immersives, comme Jesús Rafael Soto, Carlos Cruz-Diez et Julio Le Parc, et d'autre part, par des scientifiques de renom, comme Pierre de Fermat, Oleg Losev et Shuji Nakamura.

Nommé en 2017 l'un des cinq Jeunes innovateurs culturels canadiens par le Conseil des Arts du Canada, Marco Pronovost est un artiste-médiateur dont le travail se qualifie d'art social. Chorégraphe, metteur en scène et chercheur, il explore dans ses oeuvres la relation avec le public et remet en question le quatrième mur. Marco est Fellow du Global Salzburg Seminar, en Autriche, et manifeste d'ailleurs son intérêt envers l'art social dans d'autres sphères professionnelles : commissaire, médiateur, consultant, formateur, conférencier et auteur, il fait partie des rares spécialistes qui abordent les questions de médiation culturelle et d'engagement des publics à la fois comme artiste et comme théoricien. Diplômé de l'IHEID en Suisse en études du développement, il est notamment le commissaire de Tangente, diffuseur en danse contemporaine à Montréal.

Les crédits

Solar Equation est présentée jusqu'au 11 avril 2019 grâce à SACO. Sa création est le fruit d'une collaboration entre l'AmorePacific Museum of Art (APMA) de Séoul, Corée du Sud, et le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), Canada. Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien. L'an dernier, le Conseil a investi 153 millions de dollars pour mettre de l'art dans la vie des Canadiennes et des Canadiens de tout le pays.

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

Solar Equation

Grand hall du pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ

Jusqu'au 11 avril 2019

