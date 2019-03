Avis aux médias - Visite de la ministre McKenna à Sudbury pour souligner l'action climatique et le paiement de l'Incitatif à agir pour le climat : Itinéraire du 7 mars 2019





SUDBURY, ON, le 6 mars 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, se rendra à Sudbury le 7 mars pour parler de l'action climatique, de la tarification de la pollution par le carbone et du paiement de l'Incitatif à agir pour le climat.

La ministre McKenna visitera un comptoir de préparation de déclarations de revenus de Centraide afin de souligner les avantages du paiement de l'Incitatif à agir pour le climat pour les Ontariens.

Activté : Point de presse Date : Le jeudi 7 mars 2019 Heure : 11 h 30 (HNE) Lieu : Centraide

957, promenade Cambrian Heights, bureau 201

Sudbury (Ontario)

Par la suite, la ministre visitera le Centre d'innovation de l'Université Laurentienne et tiendra une assemblée publique avec les étudiants et les députés de Sudbury, Paul Lefebvre, et de Nickel Belt, Marc Serré, pour discuter du plan climatique du Canada.

Activité : Assemblée publique et point de presse Date : Le jeudi 7 mars 2019 Heure : De 14 h à 15 h 30 (HNE) Lieu : Université Laurentienne

Centre d'innovation Cliff-Fielding

935, chemin Ramsey Lake

Sudbury (Ontario)

Les médias auront l'occasion de poser des questions à la fin de l'assemblée publique.

Les activités seront diffusées en direct sur la page Facebook d'Environnement et Changement climatique.

Les représentants des médias qui souhaitent participer à ces activités sont invités à s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

