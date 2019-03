La Banque Scotia fait un investissement dans Disruption Ventures, le premier fonds privé d'investissement en capital de risque au Canada qui est fondé par des femmes et destiné aux femmes





TORONTO, le 6 mars 2019 /CNW/ - La Banque Scotia et Disruption Ventures annoncent leur partenariat aujourd'hui afin d'aider des femmes à développer leur entreprise. Cet investissement s'ajoute au soutien offert par l'Initiative Femmes entrepreneures de la Banque Scotia, qui aide les femmes à avoir accès à du capital, à bénéficier du mentorat de dirigeants expérimentés et à recevoir des séances de formation répondant expressément à leurs besoins.

Disruption Ventures est le premier fonds privé d'investissement en capital de risque au Canada fondé par des femmes et destiné à des femmes. La Banque Scotia investit du capital dans Disruption Ventures et apportera son soutien avec les initiatives de marketing, fera connaître ce partenariat et fournira le contenu éducatif visant à aider les femmes entrepreneures.

« Des occasions d'affaires considérables se trouvent du côté des femmes entrepreneures, explique Elaine Kunda, fondatrice et directrice associée de Disruption Ventures. La réussite d'une entreprise ne dépend pas uniquement du capital de démarrage et c'est pourquoi je suis fière d'annoncer ce partenariat stratégique unique avec la Banque Scotia. L'accès aux capitaux et aux services bancaires est essentiel à la croissance durable et à la réussite à long terme de n'importe quelle entreprise et le soutien de la Banque Scotia ajoutera une plus-value importante aux entreprises de notre portefeuille. »

« Lorsque nous avons lancé Initiative Femmes entrepreneures de la Banque Scotia en décembre 2018, nous avons pris l'engagement d'aider les femmes entrepreneures en leur donnant accès à du capital, de la formation et du mentorat, et nous avons rapidement connu du succès et vu une participation importante, explique Gillian Riley, présidente et chef de la direction, Tangerine, et championne de la haute direction de l'initiative Femmes entrepreneures de la Banque Scotia. Les recherches démontrent que les entreprises de femmes entrepreneures sont largement sous-représentées dans les fonds d'investissement en capital de risque. Offrir du financement aux femmes entrepreneures, ça amène des changements bien réels, et notre partenariat avec Disruption Ventures est l'un des moyens que nous prenons pour élargir l'accès au capital et respecter notre engagement. »

Disruption Ventures ira de l'avant avec des investissements initiaux et poursuivra sa recherche de financement en vue d'atteindre son objectif pour 2019. Ce sera alors le plus important fonds privé d'investissement au Canada, indépendant, réservé exclusivement à des femmes.

À propos de Disruption Ventures

Disruption Ventures est le premier fonds privé d'investissement en capital de risque au Canada fondé par des femmes et investissant dans des entreprises fondées ou gérées par des femmes. Reconnaissant que les entreprises dirigées par des femmes sont sous-financées malgré leur rendement et leur réussite, Disruption Ventures veut être le point de départ vers lequel se tournent les meilleures entrepreneures à la recherche de capital de démarrage. Pour en savoir plus, consultez www.disruption-ventures.com et suivez les fils @Elaine_Kunda et @DisruptionVC sur Twitter.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 98?000 employés1 et les actifs à plus de 1?000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

1 L'effectif est établi sur une base de mise en équivalence à temps plein.

