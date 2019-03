La Supergrappe des technologies numériques contribuera à résoudre des enjeux pressants liés aux soins de santé, aux ressources naturelles et aux secteurs industriels





Sept nouveaux projets contribueront à libérer le pouvoir des données

VANCOUVER, le 5 mars 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à faire croître l'économie, à créer de bons emplois et à maintenir la compétitivité du Canada. Voilà pourquoi il s'associe avec de petites et moyennes entreprises (PME), de grandes entreprises, des établissements universitaires et des organismes sans but lucratif pour mettre en place des moteurs de croissance et de création d'emplois dans le cadre de l'Initiative des supergrappes d'innovation.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé les sept premiers projets au titre de la Supergrappe des technologies numériques (anglais) qui est établie en Colombie-Britannique. Ces sept projets visent tous à exploiter le potentiel des données et ont pour objectif d'améliorer la prestation des services et l'efficience dans les secteurs des ressources naturelles et de la santé de précision et dans les secteurs industriels.

Le ministre Bains prononçait une allocution à MetaOptima Technology Inc., une entreprise spécialisée en santé numérique établie à Vancouver, qui collabore avec d'autres PME, de grandes entreprises et des organismes de santé, afin d'utiliser la téléimagerie et l'intelligence artificielle pour réduire le temps d'attente des patients atteints de cancer de la peau. Ce projet précurseur qui s'inscrit dans le cadre de la Supergrappe des technologies numériques compte des partenaires tels que TELUS Santé, Careteam Technologies Inc., l'Université de Victoria, Providence Health Care et BC Cancer. Ce projet devrait non seulement contribuer à réduire les coûts du système de santé canadien, mais aussi à améliorer les résultats pour les patients.

Les autres projets annoncés au titre de la Supergrappe sont dans les secteurs suivants :

pharmacogénomique

connectivité au service de la machinerie forestière

analytique prédictive dans le secteur de la fabrication

jumeau numérique utilisé en usine pour l'avancement des connaissances

répertoire de données terrestres

plateforme de génomique pour la sécurité des renseignements dans le milieu de la santé

Citations

« La Supergrappe des technologies numériques passe à la vitesse grand V avec le lancement des sept premiers projets qui contribueront à exploiter le potentiel des données pour propulser les entreprises canadiennes au sommet, protéger nos forêts et même sauver la vie des Canadiens. Ces sept projets représentent un pas en avant important pour ce qui est de l'utilisation des données et des technologies numériques, et ils devraient avoir des retombées positives partout au pays, notamment la création de bons emplois pour la classe moyenne. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Nous sommes vraiment enthousiastes de pouvoir lancer notre première cohorte de sept projets de premier plan en technologie. Et nous sommes fiers de réaliser aussi tôt dans notre mandat une promesse faite au titre de l'Initiative des supergrappes d'innovation. Les investissements effectués par la Supergrappe et ses partenaires de projets vont propulser le Canada vers l'avant en tant que chef de file de l'innovation numérique, favoriser une croissance économique accrue et créer des emplois dans toute la province et dans l'ensemble du pays. »

-- La présidente et chef de la direction de la Supergrappe des technologies numériques, Sue Paish

Les faits en bref

L'investissement du gouvernement du Canada , pouvant atteindre 15 millions de dollars, dans cette première série de projets au titre de la Supergrappe des technologies numériques a permis de générer plus de 25 millions de dollars de fonds de contrepartie de la part de partenaires de l'industrie, des universités et du milieu de la recherche.

, pouvant atteindre 15 millions de dollars, dans cette première série de projets au titre de la Supergrappe des technologies numériques a permis de générer plus de 25 millions de dollars de fonds de contrepartie de la part de partenaires de l'industrie, des universités et du milieu de la recherche. La Supergrappe des technologies numériques créera plus de 13 500 emplois au pays et injectera plus de 5 milliards de dollars dans l'économie du Canada au cours de la prochaine décennie.

