Un comité d'experts donnera des conseils pour accroître le nombre de femmes entrepreneures au Canada





Ce comité d'experts composé de chefs d'entreprise cernera les obstacles qui se dressent devant les femmes entrepreneures et les occasions de promotion de l'entrepreneuriat féminin

OTTAWA, le 5 mars 2019 /CNW/ - Il y a plus d'un million de petites et moyennes entreprises au Canada, dont moins de 16 % appartiennent à des femmes. Cependant, des études montrent qu'une augmentation de la participation des femmes à l'économie pourrait ajouter 150 milliards de dollars au PIB du Canada d'ici 2026.

Pour assurer la pleine et entière participation des femmes à l'économie, le gouvernement du Canada a lancé la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, dans laquelle il investit 2 milliards de dollars en vue de doubler le nombre d'entreprises détenues par des femmes d'ici 2025.

Afin d'appuyer ses efforts en ce sens, le gouvernement a mis sur pied le Comité d'experts de la SFE. Ce comité, qui sera constitué de personnes talentueuses et issues de divers horizons, sera chargé de fournir des conseils et de cerner les occasions et les défis liés à l'entrepreneuriat féminin.

Le Comité d'experts est coprésidé par Laura McGee et Danièle Henkel, et il est constitué en outre de Shauna Harper, Shannon Pestun, Sharon Zohar, Virginia McGowan, Ph. D., et Maudeleine Myrthil. Il recevra un soutien de représentants du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, de la Banque de développement du Canada, du conseiller spécial dans le dossier de l'expansion des petites et moyennes entreprises auprès de l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, ainsi que des travaux réalisés par le Conseil canado-américain pour l'avancement des femmes entrepreneures et chefs d'entreprises.

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat s'ajoute aux actions du gouvernement du Canada visant à promouvoir l'égalité des sexes, notamment en abordant la question de l'équité salariale, en réduisant le coût des services de garde d'enfants et en mettant fin à la violence fondée sur le sexe.

Citations

« Je suis extrêmement fière d'annoncer la composition du Comité d'experts de la SFE. La vaste expérience de ses membres et leur engagement à l'égard de la promotion des femmes entrepreneures seront d'une aide précieuse pour le gouvernement dans le cadre de ses efforts visant à doubler le nombre de femmes entrepreneures d'ici 2025. Accroître le nombre de femmes entrepreneures n'est pas seulement la bonne chose à faire, mais c'est une chose également profitable. »

-- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

Les faits en bref





La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), qui est assortie d'une enveloppe de près de 2 milliards de dollars, aidera les femmes à démarrer et à faire croître leur entreprise en améliorant leur accès aux sources de financement, aux talents, aux réseaux et à l'expertise dont elles ont besoin.

La Stratégie permettra au gouvernement d'atteindre son objectif de doubler le nombre d'entreprises détenues majoritairement par des femmes d'ici 2025.

Les programmes de la SFE sont complémentaires aux initiatives globales du gouvernement visant à aider les femmes, notamment celles touchant la parité salariale, les congés parentaux souples et les services abordables de garde d'enfants.

La promotion de l'égalité des sexes pourrait graduellement ajouter 150 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada à l'horizon 2026.

Liens connexes

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

Suivez Entreprises Canada sur les réseaux sociaux.

Twitter : @entreprisescan

Facebook : Entreprises Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 11:00 et diffusé par :