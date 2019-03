Invitation aux médias - Des locataires du Plateau Mont-Royal et de Ville-Marie déplorent les méfaits d'Airbnb!





MONTRÉAL, le 5 mars 2019 /CNW Telbec/ - À Montréal, au cours des 12 derniers mois, plus de 24 000 espaces d'hébergement ont été proposés sur l'unique plateforme d'Airbnb, dont plus de 60 % dans les seuls arrondissements du Plateau Mont-Royal et de Ville-Marie. Sur le Plateau Mont-Royal, on parle d'une perte de 5 % du parc de logements locatifs au bénéfice des touristes. Dans ce contexte, les plateformes d'hébergement touristique détruisent nos milieux de vie. Elles réduisent l'offre de logements locatifs, participent à l'augmentation du prix des loyers, causent des troubles de voisinage et compromettent la vie de quartier.

Le Comité logement du Plateau Mont-Royal et le Comité logement Ville-Marie invitent les médias au dévoilement d'une deuxième recherche sur le phénomène Airbnb qui révèle de nouvelles données et fait le point sur les tentatives de réguler l'hébergement touristique ici au Québec et dans plusieurs grandes villes du monde.

Date : 7 mars 2019

Heure : 11h00

Lieu : 4450, rue St-Hubert, local 600 (6e étage), Montréal

À propos du Comité logement du Plateau Mont-Royal (CLPMR) et du Comité logement Ville-Marie (CLVM)

Ces Comités logement soutiennent les locataires dans la défense de leurs droits et favorisent la création de lieux d'échanges et de mobilisation. Ils regroupent plus d'une centaine de membres qui s'entraident, s'informent et agissent pour améliorer les conditions de vie des locataires de leur quartier et de Montréal. Appuyés par leurs regroupements - FRAPRU et RCLALQ - les deux Comités ont entrepris un travail de recherche et de sensibilisation sur le phénomène Airbnb.

