Mise à jour - Les punaises de lit : ne les rapportez pas en souvenir de vos vacances





OTTAWA, le 5 mars 2019 /CNW/ - Savez-vous comment détecter la présence de punaises de lit quand vous voyagez? Les punaises de lit piquent les gens lorsqu'ils dorment et se nourrissent de leur sang. Leurs piqûres peuvent causer de légères réactions cutanées et, dans de rares cas, de graves réactions allergiques. Lisez ce qui suit pour savoir comment repérer les punaises de lit et éviter de les rapporter à la maison dans (ou sur) vos bagages, vos vêtements et autres effets personnels.

Ce que vous devriez faire

À votre arrivée, passez votre chambre au peigne fin avant de défaire vos valises. Si vous constatez des signes de punaises de lit, faites-en part à la réception ou à l'entreprise de location et demandez une autre chambre ou allez loger ailleurs. N'oubliez pas d'inspecter la nouvelle chambre pour y repérer les punaises de lit, s'il y en a.

Comment repérer les punaises de lit

Petites et d'un brun rougeâtre, les punaises ont un corps plat de forme ovale qui ressemble à un pépin de pomme. Cherchez les punaises de lit vivantes ou mortes, les taches noires ou brunes (sang séché ou matière fécale) ou les minuscules points blancs (oeufs).

Les punaises de lit peuvent se dissimuler dans des espaces restreints et on les retrouve le plus souvent dans les fentes et les fissures près des installations pour dormir, comme les têtes de lit, les sommiers, les coutures de matelas et de meubles rembourrés et les tables de nuit. Elles sont aussi présentes sous le papier peint, derrière les cadres et dans les prises de courant.

Comment éviter d'en rapporter de son voyage

La première fois que vous mettez les pieds dans une chambre, placez vos bagages dans le bain ou au centre d'un plancher à carrelage. NE DÉPOSEZ PAS vos bagages sur le lit, les meubles ou le tapis.

Vérifiez la chambre en entier pour déterminer s'il y a des punaises de lits. Portez une attention particulière aux fentes et aux fissures. Utilisez une lampe de poche et un objet rigide et plat (comme une carte de crédit) que vous introduirez dans les fentes et les fissures.

On peut trouver des punaises de lit sur les porte-bagages. N'utilisez que ceux qui sont en métal et non en bois. Vérifiez avec soin le porte-bagages avant de vous en servir. Ne videz pas vos bagages et ne rangez pas vos effets personnels dans les tiroirs. Gardez vos bagages fermés lorsque vous ne les utilisez pas et assurez-vous que le porte?bagages est placé loin de toute surface.

Vérifiez les installations pour dormir. Déplacez doucement les draps sur le pourtour du lit et regardez dans les coutures du matelas et du sommier. Regardez derrière la tête de lit et sur le mur derrière le lit. Inspectez les oreillers, le couvre-lit, le volant de lit ainsi que le cadre et les pattes du lit.

Vérifiez les fentes et les fissures du reste de la pièce. Inspectez bien les murs, les meubles, les moulures, les placards, les miroirs, les tableaux, les tapis, les coussins et les rideaux.

Examinez les prises de courant, les interrupteurs d'éclairage, les téléphones, les appareils de climatisation ou de chauffage et les horloges.

Pendant votre séjour, gardez vos souliers et autres objets loin des murs et des meubles. Si possible, mettez-les sur une surface carrelée.

Servez-vous d'enveloppes ou de sacs de plastique pouvant être scellés qui sont conçus pour tenir les punaises de lit à l'écart de vos bagages et autres effets personnels.

Ne placez rien sous le lit.

Avant de quitter la chambre, faites une dernière inspection de vos effets personnels pour vous assurer qu'ils ne présentent aucun signe de punaises de lit.

Que faire à votre arrivée

Comme les punaises de lits aiment grimper et peuvent se dissimuler facilement, il est important que vous vérifiiez toutes vos bagages et tous vos effets personnels. Lavez et séchez les vêtements à la température la plus élevée à laquelle le tissu peut résister sans problème. Un simple lavage ne suffit pas pour tuer toutes les punaises de lit. Si vous n'avez pas besoin de laver vos vêtements, passez-les à la sécheuse pendant 30 minutes à haute température afin de tuer les punaises. Entreposez votre valise à un endroit éloigné de votre chambre à coucher (par exemple dans le garage).

Pour en savoir plus

